Fiordaliso squalificata dal Grande Fratello 2023?/ La battuta non sfugge: “Lavoro come un ne**o”

Fiordaliso rischia la squalifica? Il video con la battuta della cantante

Fiordaliso è senza alcun dubbio una delle protagoniste di questo Grande Fratello, la sua spontaneità e simpatia l’ha fatta amare dal pubblico. La cantante è anche molto apprezzata all’interno della casa, i suoi inquilini le vogliono bene tanto da chiamarla “zia”.

Chi è Enzo Malepasso, ex di Fiordaliso/ "L'ho amato follemente. Era sposato, mi tradì ma mi ha aspettato…"

Nelle ultime ore, però, una battuta detta con troppa leggerezza potrebbe porre fine al suo percorso all’interno del reality show. Parlando con Rosy Chin in giardino, l’artista ha dichiarato: “Vado al Grande Fratello e non faccio niente e, invece, lavoro come un n***o“. La chef di origini cinesi ha riso spontaneamente senza dare troppo peso alla battuta della cantante. In molti, però, pensano che l’artista potrebbe rischiare la squalifica considerando le rigide regole della nuova edizione, dettate da Mediaset. Ma non è tutto, c’è anche un altro elemento che potrebbe mandarla a casa prima del tempo.

Fiordaliso gela Grecia Colmenares: "Non accetta di essere sul viale del tramonto"/ "Pensa solo al pubblico"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da I Sondaggi dei Reality (@isondaggideireality)

Fiordaliso e la battuta ad Arnold: “Sei troppo scuro…”

La cantante potrebbe davvero rischiare la squalifica, il motivo non è solo legato alla battuta in cui la cantante pronuncia la parola neg*o. Infatti, la concorrente è protagonista di una spiacevole battuta anche nei confronti dell’inquilino Arnold che ha fatto storcere il naso a molti.

“Sei troppo scuro, non ti vedevo” ha dichiarato la cantante ad Arnold mentre erano in camera da letto al buio. In molti sono i commenti che preannunciano la squalifica della gieffina: “Credo che questa volta prenderanno provvedimenti” scrive un utente. E ancora: “In passato, tanti concorrenti sono stati squalificati per lo stesso motivo, dovrebbe esserlo anche lei” ha scritto un altro. Cosa accadrà alla concorrente? Dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello prima del tempo?

Grande Fratello 2023, Fiordaliso critica il gruppo/ "Grecia svalvolata, Rosy sempre triste, Giuseppe..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA