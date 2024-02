Fiordaliso torna sui social dopo il ritiro dal Grande Fratello 2023/ “Sono tornata, difenderò Beatrice!”

Grande Fratello 2023, Fiordaliso ‘euforica’ dopo l’addio: “Chi non mi sopporta…”

Ogni puntata del Grande Fratello 2023 continua ad essere un fiume di novità e colpi di scena. Tante sono le previsioni che anticipano le dirette e quasi sempre ciò che accade va ben oltre l’immaginazione e i pronostici degli appassionati. L’ultima puntata, non a caso, è stata dominata da situazioni tese e piuttosto inaspettate; fulcro della diretta è stata in buona parte Beatrice Luzzi, ma il momento forse meno atteso è stato l’addio di Fiordaliso che ha anzitempo scelto di lasciare il reality.

Come anticipato, Fiordaliso – dopo oltre 4 mesi di permanenza – ha deciso di lasciare il Grande Fratello 2023 senza passare per il televoto. La cantante nel corso delle ultime settimane era effettivamente apparsa sempre più insofferente, sottotono, turbata dalla mancanza degli affetti e dalla “bolla” che il reality crea rispetto a ciò che succede fuori dalla Casa più chiacchierata d’Italia.

Nonostante Fiordaliso abbia abbandonato il Grande Fratello 2023, può certamente andare fiera del percorso netto fatto nella Casa. Mai oltre le righe, sempre pertinente e al contempo disposta a discutere senza celare il proprio pensiero. Ora però è tempo di tornare alla quotidianità e per iniziare la cantante si è subito fiondata sui social per salutare e ringraziare i propri fan.

“E sono tornata! La zia vi ama tutti! E a chi non mi sopporta, sta ceppa!”, queste le parole di Fiordaliso – come riporta Leggo – pubblicate sui social poche ore dopo aver abbandonato il Grande Fratello 2023. Tanti cuori e tante risate a corredo e il contenuto è in linea con il suo stile sempre energico e irriverente. Tante sono state le domande poste all’ex concorrente ma una in particolare ha portato ad una sua tempestiva e perentoria risposta: “Difendere Beatrice? Sempre!”.

