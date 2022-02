Fiordaliso vittima violenze durante primo matrimonio/ “Picchiata per anni dal mio ex”

Tutti gli uomini di Fiordaliso: potrebbe intitolarsi così la puntata domenicale odierna di “Verissimo” e che vedrà protagonista non solo la 65enne Marina, apprezzata cantautrice, ma anche suo padre Auro, prossimo a compiere ad aprile 93 anni: infatti negli studi del programma di Canale 5 la diretta interessata si racconterà alla conduttrice, Silvia Toffanin, accennando non solo ai suoi due figli, Sebastiano e Paolo, e all’anziano genitore che per lei è stata sempre una figura di riferimento, ma anche a un altro uomo con cui ha avuto una relazione burrascosa. Ma andiamo con ordine.

Come sappiamo, infatti, Fiordaliso rimase incinta del primo dei suoi due figli (Sebastiano, nato nel 1972 e che nel frattempo l’ha già resa nonna) a soli quindici anni: come ha spiegato, all’epoca era ancora una “bambina curiosa” e conobbe questo ragazzo di soli due anni più grande di lei. Dell’uomo, che poi sposò contro la stessa volontà di papà Auro e che di rimando la cacciò via di casa, non abbiamo tuttavia molte informazioni, se non quelle date dalla stessa cantautrice che col tempo ha rivelato alcuni dettagli di quella relazione che si è trasformata dopo poco tempo, a suo dire, un vero e proprio “inferno”. Infatti il primo matrimonio per Fiordaliso si rivelò difficile non solo per il fatto di dover crescere, ancora adolescente, un bebè ma anche per i ripetuti episodi di violenza domestica.

FIORDALISO, LE VIOLENZE DOMESTICHE DURANTE IL PRIMO MATRIMONIO: “ANNI DI BOTTE E…”

“Il mio ex marito mi ha picchiata per anni, è un dolore che sento ancora oggi” aveva raccontato durante una ospitata a “Domenica Live”, ricordando che tanto tempo fa per una donna “era quasi normale, ma le botte non si scusano mai. Come ha ricordato la stessa Fiordaliso, al tempo non si parlava nemmeno tanto come oggi di violenze tra le mura domestiche e quindi oggi lei invita tutte le donne a denunciare subito e parlare, spiegando come per lei quel dramma si riverberi ancora sul suo presente. Quel suo primo matrimonio, stando a quanto si apprende, sarebbe durato solo quattro anni: ma quattro lunghi anni di angherie e cominciato dopo che per un breve periodo la stessa Marina si era rivolta a un centro per ragazze madri.

Poi l’errore si sposare quel ragazzo 17enne che comportò anche una frattura con la sua famiglia, poi fortunatamente ricomposta. “La mia famiglia poi mi ha aiutato molto, ed è stato mio padre a salvarmi” ebbe a dire Fiordaliso di papà Auro, con cui poi si è riappacificata. “Io voglio dire alle donne che ce la possono fare, ma bisogna andare via subito: io ce l’ho fatta ma perché sono stata aiutata dai miei” ha concluso la cantautrice, ricordando però con rammarico come negli anni della sua prima gravidanza “se dicevi alla gente che eri stata picchiata da tuo marito era come dire che avevi semplicemente discusso con lui… Era normale che una donna le prendesse. Però c’è un limite a tutto”.



