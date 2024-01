Fiordaliso vuole lasciare il Grande Fratello 2023?/ “Me ne voglio andare, non ci sono più per nessuno”

Fiordaliso vuole abbandonare la casa del GF? Ecco cosa è successo

La diretta di ieri sera al Grande Fratello è stata particolarmente ricca di tensione. Se da un lato c’è stato il gradito ritorno in gioco di Beatrice Luzzi, dall’altro si è aggiunta anche la ramanzina di Alfonso Signorini. Il conduttore ha, infatti, rimproverato i concorrenti per aver dimostrato poca empatia nei confronti del lutto che ha travolto l’attrice e la sua famiglia. Fiordaliso ha risentito molto di quanto detto dal presentatore.

Il clima che si è generato nelle ultime settimane, fatto di scontri e litigi, ha fortemente provato la cantante che nelle ultime ore avrebbe minacciato di abbandonare la casa più spiata d’Italia. La cantante, in confidenza a Rosanna Fratello, ha infatti dichiarato: “Non ci sono più per nessuno, faccio il comodino, mi sono rotta le balle di tutto, di tutti i pensieri negativi. Me ne voglio andare“. Cosa deciderà di fare l’artista, si tratta solo di un momento passeggero?

Scontro acceso tra la cantante e Letizia Petris: “Io faccio quello che voglio”

Fiordaliso sembra arrivata all’esasperazione anche a causa dei diversi litigi avvenuti nella casa del Grande Fratello, nelle ultime settimane. La cantante stessa è stata protagonista di uno scontro piuttosto acceso con Letizia Petris partito da un’incomprensione tra Giuseppe e Stefano. Tutto è iniziato nel momento in cui Fiordaliso si è avvicinata a Giuseppe per capire cosa fosse accaduto con Stefano. Letizia interviene dicendo alla cantante: “Zia, scusa ma non fare la palla adesso“.

Le parole della Petris hanno infastidito la cantante che ha replicato immediatamente: “Io faccio quello che voglio, Leti. Posso fare quello che voglio o devo fare quello che vuoi tu?“. “Ma che risposta è? Ma tutto a posto? Non devi intrometterti tu in un discorso che si devono risolvere loro Fai quello che ti pare, ma rispondi bene. Ti ho dato un consiglio. Ti ho detto di non fare la palla, da piccione viaggiatore” ha replicato ancora una volta Petris. L’artista ha, però, ribadito di volersi sentire libera di poter fare quello che vuole: “Io il tuo consiglio non lo accetto“. A tentare di placare gli animi è subentrato Federico: “Non litighiamo tra noi adesso”.

