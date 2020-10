Fiordelmondo: “Nuovo concorrente gay al GF Vip”/ Signorini: “Per Tommaso Zorzi”

A Pomeriggio 5, oggi 13 ottobre, si parla del Grande Fratello Vip. Tra scoop e indiscrezioni, arriva dal paparazzo Alan Fiordelmondo un’anticipazione su un concorrente che si starebbe preparando a fare i suo ingresso nella Casa nei prossimi giorni. “Sapete che Tommaso Zorzi, nei giorni scorsi, ha dichiarato che avrebbe avuto la voglia di avere qualcuno con cui interagire che non fosse di sesso femminile ma qualcuno più vicino a lui. Quindi si parla di fare entrare nella Casa un personaggio gay, che ha già partecipato ad altri programmi televisivi, in modo tale da riuscire a far ‘sollazzare’ il percorso di Tommaso. Inoltre è una persona con la quale Tommaso ha fatto le vacanze in Sicilia, inoltre doveva entrare nella Casa ma alla fine è stato scartato”, ha fatto sapere Fiordelmondo.

Alfonso Signorini accoglie la richiesta di Zorzi: chi è il nuovo concorrente gay?

Dunque, la richiesta fatta da Tommaso Zorzi sarebbe stata ascoltata e accolta da Alfonso Signorini. Ed è proprio il conduttore del Grande Fratello Vip a confermarlo a “Casa Chi”, ammettendo di averlo fatto proprio per Zorzi. “È la risposta alla precisa richiesta di Tommaso Zorzi che vuole un inquilino da corteggiare”, ha dichiarato Signorini. Ma chi è dunque questo ragazzo gay che potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip nelle prossime puntate? Spulciando tra gli scatti estivi di Zorzi è spuntato Claudio Sona, primo tronista gay di Uomini e Donne. Che sia dunque proprio lui il nuovo concorrente pronto a fare il suo ingresso?



