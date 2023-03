Fiore Argento all'Isola dei Famosi 2023? Asia in crisi/ "Teme che possa svelare..."

Fiore Argento all’Isola dei Famosi 2023 fa preoccupare la sorella Asia? Ecco perchè

L’Isola dei Famosi 2023 andrà in onda dal prossimo mese, dopo la finale del Grande Fratello Vip 2022. I cast del reality show, condotto da Ilary Blasi, si svolgono incessanti in questi giorni. Tra i papabili nomi è spuntato anche quello di Fiore Argento, sorella dell’attrice Asia e figlia del noto regista italiano Dario.

Secondo le ultime indiscrezioni di Dagospia, la partecipazione di Fiore Argento avrebbe fatto preoccupare Asia: “Forse non tutti sanno che tra i concorrenti ci sarà Fiore Argento sorella maggiore di Asia. Quest’ultima, che da anni rifiuta le laute offerte economiche di Mediaset per prendere parte al programma, pare non abbia inizialmente preso bene la notizia dell’ingresso della sorella nel noto reality. La ragione? Teme che possa raccontare per ingenuità fatti e circostanze private che riguardano la famiglia“. Dunque, l’attrice italiana è preoccupata per cosa la sorella possa rivelare in diretta televisiva; avrà ragione di temere?

Fiore Argento è stata inserita tra i possibili concorrenti che entreranno a far parte del cast dell’Isola dei Famosi 2023. Oltre a lei, però, un altro volto sarebbe pronto a sbarcare in Honduras: si parla di Gianmaria Sainato, ex di Tommaso Zorzi.

Secondo Pipol TV, l’ingresso dell’ex fidanzato del vincitore del GF Vip è praticamente certo. Sainato e Zorzi, però, non godrebbero di buoni rapporti. Infatti, quando Tommaso era concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, il suo ex non perdeva occasione di parlar male di lui nei vari salotti televisivi. L’uomo ha attaccato verbalmente il suo ex diverse volte da Barbara D’Urso, fomentando ancora di più la tensione tra loro. Come la prenderà il conduttore ed ex gieffino sapendo che Gianmaria approderà al reality show su Mediaset?

