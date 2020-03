Fiore Argento/ Antonella Elia raggirata dal suo fidanzato Pietro delle Piane?

Continuano le polemiche tra Fiore Argento e Pietro Delle Piane, con un nuovo duello in onda a Live Non è la D’Urso. Nella puntata di questa sera si torna a parlare del presunto tradimento ai danni di Antonella Elia, visto che ancora non è chiaro come siano andate veramente le cose tra la figlia d’arte ed il fidanzato della showgirl. Sia Fiore Argento che Pietro Delle Piane stanno frequentando assiduamente i salotti di Barbara D’Urso, ma le loro versione continuano a non collimare. Anche la settimana scorsa l’ex fidanzata di Pietro Delle Piane aveva espresso forti perplessità sul compagno di Antonella Elia, alimentando l’ipotesi di una “paparazzata” organizzata a tavolino dallo stesso Delle Piane, con il coinvolgimento di qualche fotografo. Questa sera ci sarà un confronto faccia a faccia tra i due, con l’idea da parte di entrambi di chiarire una volta per tutte la propria posizione.

Fiore Argento, attesa per il confronto con Pietro Delle Piane a Live Non è la D’Urso

Gli opinionisti di Live Non è la D’Urso avevano già espresso le proprie perplessità sulla tesi di Pietro Delle Piane, difendendo di fatto Fiore Argento, la quale sarebbe appunto stata raggirata. Gli scatti che li ritraggono mano per mano sono stati organizzati a tavolino o c’è stato davvero un tradimento nei confronti di Antonella Elia? Pietro Delle Piane continua a sostenere di aver rivisto la sua ex fidanzata per lavoro, escludendo categoricamente ogni coinvolgimento. Il fidanzato dell’Elia ha dunque respinto le accuse ai mittenti, dicendo di aver incontrato l’Argento senza sapere di essere ripreso dai paparazzi.

Fiore Argento stranita da Pietro Delle Piane

Nel suo ultimo intervento a Live Non è la D’Urso, Fiore Argento aveva ammesso di essere rimasta stranita dal comportamento di Pietro. “Quando mi ha chiamato mi disse che si sentiva solo e che voleva parlare con qualcuno. Mi ha chiamato per parlare di Antonella, non era una chiamata di lavoro. Mi ha parlato sempre della sua fidanzata, credo che sia veramente innamorato: saremmo stati insieme quindici minuti. Mi è sembrato strano che mi prendesse la mano, anche se solo per un secondo”. Fiore Argento quindi non esclude che l’uomo si sia fatto trovare appositamente dai paparazzi in sua compagnia, al solo scopo di finire sui giornali e ottenere un po’ di visibilità. Se così fosse, in parte Pietro Delle Piane avrebbe raggiunto il suo obiettivo. Stasera infatti sarà sotto i riflettori di Live per un confronto diretto con la figlia di Dario Argento.



