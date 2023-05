Fiore Argento attacca Cristina Scuccia all’Isola: “Scioccata dal suo voltafaccia”/ “Mi ha buttata nel fuoco!”

Fiore Argento delusa da Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi: cos’è accaduto

Nel corso della quarta puntata dell‘Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi ha dato il via al primo salvataggio a catena dell’edizione. Se per gli uomini a finire in nomination è stato Gianmaria Sainato, per le donne è stata Fiore Argento. Un esito che l’attrice non si aspettava, e che anzi l’ha molto delusa. In particolare, a deluderla è stata la scelta fatta da Cristina Scuccia, che ha deciso di salvare Helena Prestes nonostante i dissapori che la modella ha avuto negli ultimi giorni anche con l’ex suora.

Cristina Scuccia, parla l'ex fidanzato Lucio: "Ecco perché ci siamo lasciati"/ "Voleva entrare ad Amici ma…"

Fiore si aspettava che Cristina salvasse lei, soprattutto come risposta ad un gesto che la Argento ha fatto nei suoi confronti qualche settimana fa. La decisione dell’ex suona ha così scatenato il malumore dell’attrice, che si è perciò sfogata, dopo la puntata, con Fabio dei Jalisse.

Fiore Argento: “Cristina ha buttato me nel fuoco, sono scioccata!”

“Io spero che l’arrivo di Pamela e di Alessandra nel gruppo cambi un po’ gli equilibri che si erano creati, perché adesso tutte introno ad Helena e hanno messo da parte me.” ha esordito Fiore Argento, che si è inoltre infortunata al piede la scorsa settimana. Così ha proseguito parlando dell’ex suora: “Il voltafaccia di Cristina mi ha scioccato, perché io l’ho salvata e neanche la conoscevo! A me che ti ho scelto e ti ho salvato e invece scegli proprio Helena…” E ha così concluso: “Ha voluto salvarla nonostante le liti e ha deciso di mettere al patibolo me, dunque questo mi ha fatto capire che tutte queste tre settimane in cui io pensavo di aver costruito un rapporto con Cristina, in realtà era un rapporto fittizio, perché ha buttato me nel fuoco.”

Isola, Fiore Argento contro Helena "arroganza supportata dal nulla"/ Lite in diretta!

LEGGI ANCHE:

FIORE ARGENTO E SIMONE ANTOLINI STANNO MALE ALL'ISOLA/ Problema al minolo per lei, malore per lui

© RIPRODUZIONE RISERVATA