Fiore Argento, Cecchi Paone e Simone stanno male all’Isola?/ “Via per accertamenti”: possibile ritiro?

Fiore Argento, Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini stanno male all’Isola dei Famosi? Cos’è accaduto

In attesa della nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2023, il daytime in onda l’8 maggio dà al pubblico gli ultimi aggiornamenti sui naufraghi e annuncia l’assenza di tre protagonisti. La coppia composta da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, e la concorrente Fiore Argento non erano presenti nelle immagini mandate in onda su Canale 5. Il motivo? Accertamenti medici.

Fiore Argento, Cecchi Paone e il fidanzato Simone sono dunque stati portati via dalla produzione per sottoporsi ad alcuni accertamenti sulla loro salute. Non è chiaro se si tratti di visite di routine per i tre naufraghi o, invece, di un intervento reso necessario da qualche malore accusato da uno o più dei tre protagonisti.

Come stanno Fiore Argento, Cecchi Paone e Simone Antolini?

Ciò che stupisce è la loro assenza in un momento comunque importante per i naufraghi, che proprio in quelle ore hanno infatti festeggiato il compleanno di Andrea Lo Cicero. Su playa tosta è anche arrivato del cibo in dono ai naufraghi per festeggiare il compleanno di Andrea, cibo del quale i Fiore, Simone e Alessandro non hanno potuto beneficiare. È dunque possibile che i tre abbiano avuto reale necessità di un controllo medico, che dunque non è stato possibile spostare a dopo i festeggiamenti per Andrea. Tutti gli aggiornamenti del caso arriveranno comunque tra poche ore, quando scopriremo se i concorrenti sono tornati in palapa e se è loro accaduto qualcosa di importante.

