Fiore Argento, chi è ex fidanzata Pietro Delle Piane/ Antonella Elia Vs sorella Asia

Al Grande Fratello Vip 4 viene svelata l’identità della donna con la quale Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, l’avrebbe tradita. Si tratta di Fiore Argento, sorella della be nota attrice Asia. Un colpo di scena per tutti ma, soprattutto, per la Elia che scopre in diretta sia le foto di Pietro con un’altra sia che quest’altra è Fiore. Una sorpresa perché la Elia annuncia che si tratta dell’ex fidanzata di Pietro. Questo la manda su tutte le furie: “Questa me la paga cara, questo disgraziato! Quando stava con me mi ha sempre detto che si sentivano raramente, anzi, mi ha sempre rimproverato per il rapporto che ho con il mio ex fidanzato Fabiano che definiva morboso e ora che fa?”

Chi è Fiore Argento, ex fidanzata Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane, mentre la sua fidanzata Antonella Elia è nella Casa del Grande Fratello Vip, avrebbe dunque rivisto la sua ex fidanzata Fiore Argento. Per chi non la conoscesse, Fiore, classe 1970, è nata dalla relazione fra Dario Argento e l’ex moglie Marisa Casale. Lei e Asia Argento sono dunque “sorellastre”, in quanto la madre della regista italiana è Daria Nicolodi e non la Casale. Intanto sul web Pietro non ha ancora proferito parola in merito alle foto che lo vedono con la sua ex: smentirà o preferirà dire tutto ad Antonella Elia faccia a faccia al Grande Fratello Vip?

