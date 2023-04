Fiore Argento choc all’Isola: “Sono stata bulimica e anoressica”/ Lite con Corinne per il cibo

Fiore Argento choc all’Isola dei Famosi: “Sono stata bulimica e anoressica”

Il confronto in diretta all’Isola dei Famosi 2023 con Corinne Clery è per Fiore Argento l’occasione di fare una confessione molto privata e delicata. A far scattare il crollo è il cibo e alcune frasi di Corinne contro di lei: “Mi hanno detto 50 volte di seguito ‘Hai problemi col cibo, grossi problemi col cibo, fatti curare…’ – esordisce Fiore, spiegando che – Siccome io ho avuto durante l’adolescenza dei grossi problemi col cibo, sono stata bulimica, poi sono passata all’anoressia, questo continuare a dirmi di avere problemi, urlandomi in faccia, alla fine mi ha fatto saltare i nervi! Non volevo farmi veder piangere, perché sono scoppiata a piangere proprio, per la rabbia! Non puoi accusare una persona.”

Corinne Clery, lite con Fiore Argento all'Isola: "Hai rubato il mio cocco"/ Lei sbotta: "Mi provochi"

Corinne Clery contro Fiore Argento: botta e risposta all’Isola

Di fronte allo sfogo di Fiore Argento, Corinne Clery ha tenuto a chiarire la sua posizione: “Io non ho detto che ti devi far curare ma di fare pace col cibo! Non è brutto pensarci, ma è brutto fare le scarpe all’altra!” Il riferimento è al presunto furto di cocco di Fiore ai danni dell’attrice francese, dalla Argento spiegato come un non sapere appartenesse a lei. Le due ammettono alla fine di aver chiarito ed essersi riappacificate. Durerà?

