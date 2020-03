Fiore Argento contro Pietro Delle Piane/ Video: “Tu non sei un cazz*, ‘a pazzo!”

Tra Fiore Argento e Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, c’è stato davvero qualcosa durante la permanenza della showgirl nella Casa del Grande Fratello Vip? Dopo la pubblicazione di alcune paparazzate, i due si sono dimostrati tutt’altro che coesi portando ciascuno una versione differente. Dopo aver ascoltato la campana della donna e successivamente quella dell’attore, ieri sera a Live Non è la d’Urso è andato in scena il confronto tra i due “ex”, seppur a distanza essendo entrambi in collegamento. “Andare una volta a letto con uno, non vuol dire essere un ex”, ha subito precisato Fiore che si è mostrata molto arrabbiata rispetto a questa storia. “Io ho detto la verità tutte queste volte”, ha esordito, “Io peso 49 chili e sono alta 1.72, ma ti sembra possibile che posso sorreggere un uomo? Non riesco neanche a sorreggere me stessa, spesso e volentieri”. Pietro si è difeso asserendo di non aver mai detto di essersi dovuto sorreggere a lei, ribadendo solo di aver avuto difficoltà a muovere le gambe. “Basta con ste bugie, basta! Adesso siamo arrivati all’inverosimile!”, ha contestato la sorella della Argento che però ha iniziato ad avere dei dubbi sul fatto di averlo realmente visto in motorino. L’uomo, infatti, continua a sostenere di essere andato all’appuntamento in auto. Clicca qui per vedere la prima parte dello scontro

FIORE ARGENTO CONTRO PIETRO DELLE PIANE: “PAZZO!”

Non solo la storia del motorino: Pietro Delle Piane ha contestato a Fiore Argento di aver mentito anche sulla storia delle chiamate e del lavoro. “Io non so nulla sulle cose di mio padre”, ha ammesso Fiore. Diverse anche le versioni sulla storia della mano: “Ma sì che me l’ha presa, si vede!”, ha ammesso. Pietro ha tentato di difendersi ancora ma Fiore non lo ha lasciato proseguire: “Tu dì quello che vuoi, ma sono bugie!”. In sua difesa il fidanzato di Antonella Elia ha sostenuto di aver saputo dall’amico comune dal cui appartamento era ieri Fiore in collegamento, che lei avrebbe voluto chiamarlo per scusarsi e fare delle cose dette fino a quel momento, dal momento che “sei un po’ distratta”. “Non ho mai detto questa cosa, se l’è inventata lui, per me è finita qua”, ha replicato Fiore, convinta di essere stata usata. “L’ha detto davanti a tutta Italia, al GF Vip, che lui mi frequenta solo perchè vuole lavorare con mio padre”. Mentre Delle Piane cercava di difendersi rispondendo alle critiche di Karina Cascella, Fiore ha tuonato in diretta a Live contro l’uomo: “E’ tutta una cavolata! Ma che devi dire?! Ma cosa vuoi? Io sono la figlia di Dario Argento e tu non sei un cazz* di nessuno! Capito? Continuiamo a raccontare le stupidaggini… A pazzo! Ti inventi tutte cose, ma cosa dici!”, ha chiosato. Clicca qui per il video della seconda parte dello scontro

© RIPRODUZIONE RISERVATA