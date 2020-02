Fiore Argento e Pietro Delle Piane si sono baciati?/ Signoretti: “C’è una foto che..”

A Mattino5 si parla ancora di Fiore Argento e del suo appuntamento con Pietro Dalle Piane che sembra far venire a galla il poco rispetto che il doppiatore ha nei confronti della sua fidanzata rinchiusa in cattività al Grande Fratello Vip 2020. A intervenire in puntata è lo stesso direttore di Nuovo che ha lanciato lo scoop ovvero Riccardo Signoretti che al telefono dice: “In realtà le foto sono uscite adesso, io le ho viste ma siccome non mi piace pubblicare le foto vecchie, io ho chiesto la garanzia su queste foto nuove e le ho pubblicate. Preciso che esistono altri scatti in cui i due sono a distanza di bacio, non si vede un bacio ma potrebbe essere. Di tutti i protagonisti della vicenda io ritengo che Fiore Argento sia sincera, su Pietro dubito un po’. Se lui ha chiamato i paparazzi, Antonella Elia lo sapeva? E’ pronto a far soffrire la fidanzata per visibilità? Il paparazzo che ha fatto le foto non vuole apparire però dice che era in quel quartiere perché abitano diversi calciatori, ha riconosciuto Pietro, lo ha seguito e ha fatto le foto“.

RICCARDO SIGNORETTI RIVELA DI AVERE FOTO CHE NON HA PUBBLICATO E…

Incalzato dagli opinionisti di Federica Panicucci, il direttore rivela di non aver pubblicato questa foto per non aprire un dibattito infinito su quello che si vede o non si vede e sulle possibile macchinazioni contro Antonella Elia e poi rivela: “però mi si dice non ci siamo mai baciati e la macchina della verità lo ha sbugiardato, io direi che il bacio c’è stato“. A questo punto Fiore Argento risponde a tono: “Io l’ho abbracciato ma lui mi ha stretto forte, ci sono 3mila testimoni sul fatto che non è successo niente. Non c’è stato questo bacio, vorrei chiuderla questa storia. Posso portare tanti testimoni“. A quanto pare il direttore non si è fermato alle foto ricevute ma ha svelato anche di aver chiesto al paparazzo di che tipo di incontro si è trattato e lui gli ha svelato che non è stato un incontro di cinque minuti al bar: “Se non è un tradimento è una mancanza di rispetto nei confronti di Antonella Elia”. Ancora una volta però è Fiore Argento che risponde al direttore non solo negando che ci sia stato un bacio ma anche che lo vedrà ancora visto che non gli risponde nemmeno più al telefono: “Non ci siamo baciati, è stato tutto documentato dai paparazzi, qualsiasi mossa.. ci sono foto e video. Siamo scesi al bar sotto casa mia, abbiamo mangiato e poi lui ha preso il motorino ed è andato via, ci fosse stato qualcosa ci sarebbero state le foto”.

