Fiore Argento, ex fidanzata Pietro Delle Piane/ Stilista di fama e sorellastra di Asia

Fiore Argento non è un nome sconosciuto agli amanti dell’horror. Si tratta infatti della prima figlia di Dario Argento, nata dal suo matrimonio con la prima moglie Marisa Casale. “Con Asia abbiamo cinque anni di differenza e non sono tantissimi”, ha detto tempo fa a Storie Italiane, “abbiamo un rapporto di sorellanza totale, anche un po’ materno di una nei confronti dell’altra. Se qualcuno ci attacca facciamo muro, siamo lì a proteggerci”. Fiore ha inoltre un forte legame anche con il padre: “Per me è solo l’uomo più dolce del mondo. Sul set lo chiamavo maestro perchè papà mi sembrava brutto”. Anche se per gli altri è sempre stato il re dell’horror, Fiore ha avuto modo di vedere anche il volto nascosto del grande regista. Per questo quando ha compiuto otto anni non ha esitato a chiedere di poter andare a vivere con il genitore. “Quando è nata Asia andavo a sbirciare dentro la culla per vederla per stare con lei”, dice poi nell’intervista. Dario non ha mai spesso di stare al fianco della primogenita, non l’ha mai lasciata. Il loro rapporto è sempre stato magnifico: “Tempo fa mi ha detto una cosa bellissima. ‘Sei talmente una bella persona che anche se non fossi mia figlia, ti vorrei come migliore amica’”. Emozionatissima nel vedere le foto con il padre sullo schermo, la Argento ha ricevuto anche un messaggio del genitore: “Io sono stato un po’ padre e madre con lei, è stata una cosa bellissima”. Dario ha confermato anche il grande affetto che lega le due sorelle, nonostante alcuni piccoli bisticci quando erano bambine. Clicca qui per guardare il video di Fiore Argento

FIORE ARGENTO: QUESTA SERA A LIVE LA VERITA’ SUL PRESUNTO TRADIMENTO DI PIETRO AD ANTONELLA ELIA

Fiore Argento ha impegnato tutta la sua vita nello studio e ha scelto di mettere in risalto la propria fantasia e creatività, laureandosi in America. Poi è diventata stilista di moda e ha lavorato con grandi brand internazionali, scegliendo così di tenersi lontana dal mondo cinematografico che ha invece catturato il padre Dario Argento e la sorellastra Asia Argento. Il suo nome però in questi giorni è finito al centro delle pagine di gossip per via di una foto che la lega a Pietro Delle Piane. Uno scoop del settimanale Nuovo la mostra infatti al fianco dell’attore, mentre si tengono teneramente per mano. Si è parlato subito di un presunto tradimento e il motivo è molto semplice. Fiore infatti è l’ex fidanzata di Pietro: un argomento che sarà al centro della puntata di Live – Non è la d’Urso di oggi, domenica 9 febbraio 2020. Lontana dai riflettori e dal mondo social, la Argento non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito ed è impossibile scoprire che cosa stia facendo, quali siano i suoi pensieri visto che il suo profilo Instagram è privato. Intanto Antonella Elia, compagna dell’attore, ha già ipotizzato che i due si possano essere incontrati solo per motivi di lavoro. Chissà…

