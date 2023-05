Fiore Argento si ritira all’Isola dei Famosi 2023?/ Dolore al piede e nuovi accertamenti: come sta

Fiore Argento abbandona l’Isola dei Famosi 2023? Ancora problemi al piede

Dopo un ottimo inizio, nelle ultime settimane Fiore Argento ha vissuto uno stop forzato a causa di un infortunio. Dopo l’incontro con la sorella Asia Argento, arrivata in Honduras solo per sostenerla, Fiore si è fatta male al piede. Un infortunio che l’ha costretta al ricovero in ospedale ad una stretta fasciatura con la quale si è poi presentata lunedì 8 maggio in diretta su Canale 5.

Sembrava che il peggio fosse passato per Fiore, invece nel daytime che anticipa la diretta del 15 maggio la naufraga è stata costretta ad abbandonare nuovamente l’Isola per accertamenti medici. Colpa del piede infortunato e di un persistente dolore che l’ha portata a chiedere aiuto ai medici.

In una nota che ha anticipato la messa in onda del daytime in oggetto è stato annunciato: “Sono giornate piuttosto turbolente quelle trascorse su Cayos Cochinos. Fiore si trova ad affrontare un momento di difficoltà e, a causa del suo dolore al piede, abbandona momentaneamente Playa Tosta”. Nelle prime immagini del daytime, Fiore è stata dunque portata via per accertamenti e, al momento, non sappiamo cosa sia accaduto, né se questa sera sarà presente nella diretta di Canale 5.

Non è da escludere a questo punto che Fiore Argento possa essere costretta ad abbandonare definitivamente il gioco. Potrebbe infatti necessitare di stare a lungo a riposo per riprendersi dall’infortunio. Sarebbe un duro colpo per Ilary Blasi e l’Isola, visto che un altro grande protagonista di questa edizione abbandonerebbe il gioco dopo il ritiro di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini.

