Fiore Argento/ Sorella di Asia, sempre al suo fianco “molto unite” (Non è la d’Urso)

Fiore Argento torna protagonista a Live Non è la d’Urso, insieme alla sorella Asia ed al padre Dario. La figlia maggiore del re del brivido , da sempre lontana dal gossip, era stata spesso ospite nei mesi scorsi della trasmissione condotta da Barbara d’Urso, durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’occasione era stata una paparazzata che l’aveva vista protagonista insieme a Pietro Delle Piane, attore ed attuale compagno di Antonella Elia, all’epoca tra i coinquilini della casa più spiata d’Italia. La paparazzata aveva scatenato diverse polemiche al punto da spingere Fiore ad intervenire in alcune trasmissioni tv – da Mattino 5 a Live Non è la d’Urso – per smentire le voci di una loro relazione segreta e del presunto tradimento da parte di Pietro Delle Piane e per ridimensionare al tempo stesso il rapporto con l’uomo. Dopo le ultime ospitate televisive, Fiore è tornata alla sua vita di sempre all’insegna della riservatezza, come dimostra anche il suo account social che, a differenza di quello della sorella Asia non è particolarmente attivo.

FIORE ARGENTO, SORELLA MAGGIORE DI ASIA: IL LORO LEGAME

Molto probabilmente questa sera, Fiore Argento avrà la possibilità di far conoscere lei in quanto attrice, stilista e non solo. Probabilmente scopriremo un nuovo lato del suo carattere e ne sapremo di più anche sul rapporto con papà Dario. Ricordiamo che la sua prima partecipazione sul set cinematografico risale a quando aveva appena 15 anni come comparsa nel film del padre, Phenomena. Dopo aver studiato alla Fashion Institute of Technology, ha poi collaborato con Fendi prima di occuparsi di una collezione tutta sua. Qual è invece il rapporto con Asia? Fiore è nata dalla relazione tra il noto regista e l’ex moglie Marisa Casale. Nonostante questo il rapporto tra le due sorelle è sempre stato molto forte al punto da vedere Fiore in prima linea nel difendere Asia dalle varie accuse e critiche restandole al fianco anche nei momenti di maggiore difficoltà. In occasione di una sua vecchia ospitata a Storie Italiane con Eleonora Daniele, Fiore aveva confermato lo stretto legame con la sorella minore ed aveva commentato all’epoca la fine della relazione con Fabrizio Corona: “Sapevo che non sarebbe durata. Conosco mia sorella”. Al tempo stesso non aveva nascosto la sua commozione per la perdita di Anthony Bourdain, lo chef morto suicida e grande amore della sorella Asia.



