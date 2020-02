Fiore Argento/ Usata da Pietro Delle Piane? Arriva il faccia a faccia in tv!

Il triangolo formato da Antonella Elia, Pietro Delle Piane e Fiore Argento continua a far discutere. Il mistero aleggia su quanto sia accaduto con Pietro Delle Piane, il suo ex e oggi fidanzato di Antonella Elia. Le foto pubblicate da Nuovo continuano a destare sospetti anche se la diretta interessata ha negato ci sia stato qualcosa di importante. Ma le versioni di Fiore e Pietro sono discordanti. “Lui ha chiamato me, ma non per lavoro perchè si sentiva solo e aveva bisogno di parlare con qualcuno. Non sono io che chiamo lui, non sono nè la produttrice dei film di mio padre nè l’agente di Pietro, è una cosa inverosimile”, ha fatto sapere la figlia di Dario Argento.

Fiore Argento, confronto con Pietro Delle Piane in tv!

Ad oggi, ciò che è certo è che Fiore Argento si sia sentita usata da Pietro Delle Piane, tanto da dichiarare in una recente intervista: “Non lo voglio più sentire e vedere”. Tuttavia presto arriverà il fatidico confronto tra i due. Nella prossima puntata di Live non è la D’Urso, Fiore Argento e Pietro Delle Piane avranno finalmente modo di confrontarsi ed è quasi certo che le immagini di questo scontro saranno poi mostrate ad Antonella Elia lunedì, nella Casa del Grande Fratello Vip. Quale sarà la reazione della showgirl? E cosa si diranno i due ex? Lo scopriremo presto!

