Lutto nel mondo della tv e del giornalismo. E’ morto all’età di 65 anni Fiore De Rienzo, un nome e soprattutto un volto che gli amanti del programma cult di Rai 3, Chi l’ha visto, conosceranno sicuramente. Si tratta infatti di uno storico inviato dello stesso talk condotto da Federica Sciarelli, famoso anche per essere il papà del povero Libero De Rienzo, attore che morì nel 2021, alla tenera età di 44 anni. A dare l’annuncio della morte di Fiore De Rienzo è stata la famiglia, a cominciare da Gigi, il fratello, che ha fatto sapere nelle scorse ore, durante la nottata di oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, che il giornalista è morto. Ha quindi consigliato a chi volesse dargli il suo saluto di recarsi presso la camera ardente che è stata allestita presso l’ospedale Gemelli di Roma dalle ore 13:00 fino alle ore cinque di questa sera.

Non vengono specificate le cause di morte, ma è probabile che Fiore De Rienzo fosse malato da tempo o che comunque abbia avuto qualche complicazione negli ultimi tempi, alla luce anche del fatto che si trovasse in un nosocomio poco prima di morire. I funerali dell’inviato di Chi l’ha visto si terranno nella giornata di domani, giovedì 30 gennaio, alle ore 15:00, celebrati a Paternopoli, località della provincia di Avellino, nella regione Campania, di cui lo stesso Fiore De Rienzo era originario.

FIORE DE RIENZO, I FUNERALI E IL CORDOGLIO DI CHI L’HA VISTO

Chi volesse potrà recarsi presso il santuario della Maria Santissima della Consolazione, storico luogo di culto sulla collina di Paternò, per un ultimo omaggio al povero Fiore De Rienzo. “Profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di “Chi l’ha visto?” per la scomparsa dell’amato collega Fiore De Rienzo, venuto purtroppo a mancare oggi. Ci stringiamo alla moglie Raffaella e alla famiglia. La camera ardente domani dalle 14 alle 17 al Fatebenefratelli di Roma, Isola Tiberina”, questo quanto apparso in queste ore sulla pagina Instagram ufficiale del programma di Rai Tre, e nel contempo sono molti altri i personaggi tv che lo stanno ricordando in queste ore.

Del resto il 65enne scomparso ha lavorato per ben 20 anni come inviato presso il talk del terzo canale che si occupa di persone scomparse, e prima era invece inviato di Telefono Giallo, altro programma cult di casa Rai che si occupava di casi di cronaca nera e di sparizioni. Fra i casi a cui ha dedicato più tempo vi è senza dubbio quello riguardante la povera Emanuela Orlandi, la ragazza sparita da 40 anni per cui il fratello Pietro si sta battendo da sempre per scoprire la verità.

FIORE DE RIENZO, IL CASO ORLANDI E LA MORTE DEL FIGLIO

RaiNews sottolinea come una delle poche interviste concesse dalla mamma di Emanuela Orlandi, persona molto schiva e a cui non piace apparire in pubblico, fu fatta proprio da De Rienzo nel 2008, sempre durante una puntata di Chi l’ha visto. Il 15 luglio di quattro anni fa Fiore De Rienzo dovette affrontare uno dei drammi peggiori che un genitore possa vivere, quello della perdita del figlio. Libero morì stroncato da un infarto, e dopo la vicenda la procura di Roma aprì una indagine con l’accusa di morte come conseguenza di altro reato, visto che all’interno dell’abitazione dello stesso venne rinvenuta una piccola quantità di eroina.

Libero De Rienzo morì a causa di una overdose, così come confermato dall’autopsia eseguita sullo stesso cadavere, e precisamente per un arresto dell’apparato cardiorespiratorio, dovuto appunto all’assunzione di eroina. Il 28 luglio successivo venne arrestato lo spacciatore che avrebbe venduto la droga al giovane attore. Libero De Rienzo è stato seppellito presso il cimitero di Paternopoli assieme alla madre e al nonno paterno, e ora riceverà anche la compagnia eterna del suo amato papà Fiore.