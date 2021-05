Fiore De Rienzo “Rapimento Denise Pipitone operazione militare”/ “Azione premeditata”

Il caso di Denise Pipitone con le ultime novità annesse è stato affrontato anche dalla trasmissione di Marco Liorni, ItaliaSì, con la presenza in studio dell’inviato storico di Chi l’ha visto, Fiore De Rienzo. Il giornalista ha seguito sin dall’inizio il giallo della bambina scomparsa da Mazara Del Vallo. De Rienzo ha commentato subito la notizia che vede la presenza di due persone, Anna Corona e Giuseppe Della Chiave iscritte nel registro degli indagati: “E’ una indiscrezione che non ha confermato la procura nel senso che si è detto che probabilmente Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sarebbero iscritti nel registro degli indagati della procura nella nuova indagine che si sta cercando di far luce dopo 17 anni sulla scomparsa di Denise”.

Se su Anna Corona si è detto di tutto, De Rienzo ha commentato invece la seconda persona che sarebbe stata indagata: “Giuseppe Della Chiave è un personaggio apparentemente secondario che era già venuto fuori durante l’indagine anche se non era entrato nel processo”. A suo dire, se l’indiscrezione fosse vera si aprirebbe un interessantissimo filone di indagine che andrebbe a mostrare “come il rapimento di Denise sia stata una vera e propria operazione militare con una organizzazione matematica e premeditata a lungo”.

FIORE DE RIENZO SUL CASO DENISE PIPITONE A ITALIASÌ

Il rancore, secondo Fiore De Rienzo potrebbe essere il vero motivo della scomparsa di Denise Pipitone: “Se non fosse per lo strazio infinito di chi la cerca e la aspetta da 17 anni si potrebbe raccontare come una favola nera”, ha aggiunto, ripercorrendo tutti gli elementi, dalla sorellastra Jessica Pulizzi alla mamma Anna Corona. Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, parlando al telefono con la trasmissione di Rai1 anche a nome della sua assistita ha preferito non commentare le notizie sugli indagati. “Noi vogliamo che Denise torni a casa. La procura cerca i colpevoli, noi cerchiamo Denise”. De Rienzo è tornato sulla definizione di “operazione militare” relativamente al rapimento di Denise Pipitone, commentando ancora: “La bambina era stata vista l’ultima volta alle 11.45 dava ti casa della nonna. Alla 12.17, in un’altra parte del paese parte una telefonata dal telefono di un magazzino diretto alla casa dei genitori di Anna Corona. Battista Della Chiave ha raccontato di aver visto il nipote arrivare con in braccio una bambina, di prendere il telefono e fare un’animata conversazione”. La bambina, come rammentato dall’inviato di Chi l’ha visto, sarebbe stata poi avvolta in una coperta, messa su un motorino, portata verso il porto e lì il mezzo sarebbe stato portato in mare e la bimba caricata su una barca a remi. La verità sembrerebbe vicinissima ma manca ancora che qualcun’altro racconti ciò che sa, come commentato da Roberta Bruzzone.

