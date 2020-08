Fiore del deserto/ Video, su Canale 5 il film con Liya Kebede protagonista (2 agosto)

Fiore del deserto va in onda su Canale 5 per la serata di oggi, 2 agosto 2020, dalle ore 21,20. Il film è in realtà la biografia tratta dal romanzo autobiografico di Waris Dirie, fotomodella somala che si è resa celebre in tutto il mondo prima con la sua indiscussa bellezza e portamento, in seguito per la denuncia di uno ei maggiori problemi in ambito sociale soprattutto africano: l’amputazione dei genitali femminili, l’infibulazione.

La produzione esecutiva di Clara Fabry ha scelto la regia di Sherry Hormann come conduzione artistica del film, scelta legittima nell’affidare ad una donna un tema così delicato, una vera piaga in molte società individuabili nella fascia centro africana, soprattutto orientale, diffusa soprattutto in Somalia, Etiopia, Eritrea, Ciad, Niger etc. La difficile parte di Waris Dirie è stata affidata all’attrice Liya Kebede, super-modella etiope davvero simile alla modella originale, mentre nel ruolo del fotografo che la scopre e la rivela al mondo della moda, incontriamo Craig Parkinson.

Fiore del deserto, la trama del film

Ecco la trama di Fiore del deserto. Waris è una ragazzina di undici figli nata in un villaggio somalo, una storia come tante nella quale la povertà si mescola con la tradizione e la triste ritualità della sua gente prevede per le bambine un rito iniziatico tremendo: l’infibulazione, cioè l’asportazione dei genitali femminili. Viene portata nel deserto alla madre e dalla nonna e la stessa nonna sarà colei che le reciderà i genitali con una vecchia lama arrugginita, una delle maggiori cause di morte o setticemia in questa operazione dolorosa e senza senso oggi, oggi non ha più senso e giustificazioni nemmeno tribali. Viene poi ricucita con spine prelevate da piante del deserto e sangue e dolore si mescolano con frustrazione e senso d’impotenza: quella giornata rimarrà indelebile nella mente di Waris tutta la vita, la segnerà sia fisicamente che psicologicamente, così come segna ogni anno migliaia di ragazzine africane. La sua vita è un susseguirsi di vicende: arriverà alla capitale dove sarà utilizzata come cameriera in una famiglia ricca, poi avrà la possibilità, e non se la lascerà sfuggire, di giungere nel Regno Unito, a Londra.

Da Mogadiscio a Londra, ma il suo presenta sarà simile al suo passato: lo zio ambasciatore la sfrutterà come cameriera anche diciotto ore al giorno per una misera paga ma la sua bellezza, il suo fiero portamento, la sua classe nel porgersi al mondo nonostante tutto, non passa inosservata ad un fotografo di moda che la nota mentre pulisce i pavimenti di una sede londinese di McDonald. Da quel giorno la sua carriera come modella sarà un’ascesa continua: dall’umiliazione esistenziale al calendario Pirelli, ai catwalks di mezzo mondo, i più importanti per i maggiori stilisti, ma dentro rimane sempre quella ferita, quella mutilazione che le provocherà tutta la vita problemi fisiologici e il senso di essere stata provata di una parte di lei che le nega il piacere, la gioia di amare. Dopo la totale consapevolezza, la rivelazione al mondo attraverso un’intervista televisiva: da lì la lotta all’infibulazione diviene il suo scopo, la sua identità di donna somala che vuole un futuro diverso dal suo per tutte le giovani conterranee che siano senegalesi o yemenite, somale o eritree. In questo percorso Waris ridarà dignità e speranza a milioni di ragazze.

