Fiorella Mannoia a Sanremo 2024 con “Mariposa”, video/ Inizio da Dea: vestita da sposa per celebrare le donne

Una delle star indiscusse della prima puntata del Festival di Sanremo 2024 è senza dubbio stata Fiorella Mannoia col brano Mariposa. L’attesa nei confronti dell’artista forse più blasonata di questa edizione era tanta e le aspettative non sono state deluse. La sessantanovenne si è presentata sul palco dell’Ariston vestita da sposa e scalza per celebrare l’evoluzione del ruolo della donna nella società. Il messaggio è arrivato forte e chiaro al pubblico, che l’ha già candidata al podio.

L’eleganza e la raffinatezza non sono una novità per Fiorella Mannoia, che è alla sua sesta partecipazione alla kermesse, di cui due vinte. La sua presenza in questa edizione rappresenta il culmine di una carriera straordinaria che non sembra essere destinata a giungere ai titoli di coda in un futuro imminente. “Per sempre sarò libera, e orgogliosa canto”, dice infatti nel testo. Non mancano i riferimenti anche al passato e alle culture diverse. “La canzone è dedicata alle sorelle dominicane Mirabal, trucidate nel 1960 dall’allora dittatura di Trujillo. L’idea è nata guardando una serie televisiva, Il Grido delle Farfalle. Carlo (Di Francesco, il marito, ndr) ha preso carta e penna e ha iniziato a scrivere. Abbiamo capito di cosa si trattava, ovvero un manifesto femminile dedicato a tutte le donne che hanno combattuto per qualcosa in cui credevano. Poi nel resto della canzone si parla anche in generale di noi, di come siamo state e di come siamo state. Dalle streghe al rogo ai visi nascosti dietro il velo. Nel bene e nel male. Siamo umane. È un brano dedicato all’orgoglio dell’essere parte del genere femminile a 360°”, ha raccontato ai microfoni di Rai Radio 2.

Fiorella Mannoia dopo l’esibizione al Festival di Sanremo 2024 con Mariposa si è detta inevitabilmente soddisfatta per questo nuovo successo, anche se ha voluto mantenere i piedi per terra. “Mi sembra che sia stata accolta bene. La prima volta è sempre emozionante. Sanremo è la madre di tutte le prime, poi ci sono le tournée e il resto. Non hai la possibilità di scaldarti. O fai bene o fai male. Io mi sento di avere già vinto per quello che ho fatto oggi”. I commenti sono tutti positivi: sia per la canzone sia per l’outfit firmato da Luisa Spagnoli. La stilista ha voluto esprimere proprio con un vestito da sposa l’eleganza e la femminilità della signora della musica, che tra l’altro è convolata a nozze soltanto qualche anno fa, ma in tailleur e sneakers.

Il look di Fiorella Mannoia ha entusiasmato il pubblico e, soprattutto, coloro che hanno inserito l’artista nella loro squadra del FantaSanremo, dato che gli ha permesso di aggiudicarsi il bonus dei piedi scalzi. Qualche punto in più è valso anche il gesto di donare un fiore del proprio mazzo al direttore d’orchestra prima di lasciare il palco dell’Ariston. Insomma, la regina Fiorella Mannoia sembra avere convinto proprio tutti. La sensazione è che Fiorella Mannoia possa piazzarsi ai primi posti della classifica di questa edizione della kermesse e chissà se anche in quella degli artisti più prolifici per quanto riguarda l’amatissimo gioco social che va di pari passo con la competizione canora.

