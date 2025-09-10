Fiorella Mannoia, chi è l'artista classe 1954? I successi della carriera dal 1968 in poi: prima della musica, si era dedicata alla recitazione

Fiorella Mannoia, classe in musica. L’artista classe 1954, nata a Roma, ha iniziato la sua carriera quando aveva appena 14 anni con il Festival di Castrocaro. Eppure all’inizio della sua carriera, Fiorella non era nota per la sua voce e le sue interpretazioni, bensì per il ruolo da stuntwoman nel mondo del cinema. L’artista, infatti, figlia del cascatore Luigi Mannoia, ha cominciato la stessa attività del padre, lavorando nel mondo del cinema, spesso come controfigura di Monica Vitti. Ha girato diversi film, montando spesso a cavallo: solamente più tardi ha esordito nel mondo della musica. Nel 1968, la Mannoia ha esordito nel mondo musicale con il Festival di Castrocaro, ottenendo il suo primo contratto, impressionando con il suo timbro.

Il successo per Fiorella Mannoia è arrivato negli anni seguenti, tra gli anni Settanta e Ottanta. Nel 1981 l’artista ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con un brano controverso e provocatorio, che ha fatto discutere molto: “Caffè nero bollente”, arrivato all’undicesima posizione. Nel 1984 è tornata all’Ariston con “Come si cambia”, uno dei brani più importanti della sua carriera, arrivato però solamente al quattordicesimo posto. Sempre all’Ariston è salita sul palco con “Quello che le donne non dicono” del 1987, posizionatosi all’ottavo posto. Nel 1988, invece, ha raggiunto il decimo posto con “Le notti di maggio” di Ivano Fossati, al Festival, vincendo però anche il premio della critica.

Fiorella Mannoia, i successi della carriera: nel 2016 il Nastro d’argento

Il mito intramontabile di Fiorella Mannoia ha visto proseguire il suo grande successo anche negli anni Duemila. Nel 2017 si è presentata al Festival di Sanremo con “Che sia benedetta”, che ha ottenuto il secondo posto, mentre nel 2024 con Mariposa è finita al 15esimo. Tantissimi i successi della Mannoia anche lontano dall’Ariston: nel 2016 ha ad esempio vinto un Nastro d’argento per la colonna sonora del film Perfetti Sconosciuti.