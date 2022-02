Fiorella Mannoia, chi è e duetto con Sangiovanni/ Dalla tv alla nuova sfida della fotografia

FIORELLA MANNOIA, OGGI DUETTO CON SANGIOVANNI

Fiorella Mannoia accompagna Sangiovanni per stupire e convincere nella serata delle cover al Festival di Sanremo 2022. C’è grande attesa per la strana coppia, che incuriosire non poco addetti ai lavori e pubblico. Lui giovanissimo, reduce dai successi di Amici, lei un’icona del nostro panorama musicale, famosa in tutto il mondo. Un mix di stili e generazioni che potrebbe stupire. Sangiovanni e Fiorella Mannoia portano all’Ariston un brano dal profondo significato, rivisitato in chiave moderna. Parliamo della canzone A Muso Duro, scritta dall’indimenticato genio Pierangelo Bertoli nel 1979.

Sono stati senza dubbio giorni impegnativi questi ultimi per Fiorella Mannoia, non solo per le prove in vista dell’esibizione all’Ariston. Ricordiamo, infatti, che è al timone di “La versione di Fiorella”, programma in onda su Rai 3. Lo stesso titolo porta la sua tournée che la vede protagonista anche nei teatri italiani. Ora però c’è quello dell’Ariston, con cui l’artista ha un profondo legame.

FIORELLA MANNOIA A SANREMO 2022: CANTANTE E… FOTOGRAFA

Oltre alla musica, nel suo cuore c’è anche la fotografia. Tanto che nelle scorse settimane si è tenuta una mostra fotografica virtuale “Con altri occhi. L’Africa che guarda al futuro”. La cantante, nelle vesti di fotografa, ha raccontato con i suoi occhi l’Africa per un progetto che si pone come obiettivo quello di sensibilizzare sulla lotta alle mutilazioni genitali femminili. Con la mostra, dunque, Fiorella Mannoia ha presentato gli scatti del suo ultimo viaggio in Africa che ha realizzato con Amref.

“Attraverso la mia passione per la fotografia ho cercato di cogliere gli sguardi di un’Africa che prova a voltare pagina”, ha raccontato l’artista a due anni dal viaggio in Kenya, come riportato da themammothreflex. Si conferma così la grande attenzione di Fiorella Mannoia per temi molto delicati, che affronta evidentemente non solo con l’ausilio del suo talento musicale e che, infatti, si è messa a disposizione di questo importante progetto.

