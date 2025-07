Chi è Fiorella Mannoia, l'artista con alle spalle cinquant'anni di carriera? I successi, le collaborazioni e i traguardi raggiunti

La carriera di Fiorella Mannoia è cominciata quando l’artista era appena una bambina: aveva infatti 14 anni quando ha cominciato a cantare, anche se prima di dedicarsi alla musica ha seguito le orme del papà che di professione faceva il cascatore, una sorta di stunt-man. Anche Fiorella, infatti, ha cominciato a lavorare nel mondo del cinema come controfigura, principalmente di Monica Vitti, continuando però nel frattempo a cantate.

A 14 anni, nel 1968, Fiorella Mannoia ha esordito al Festival di Castrocaro: pur non vincendo, ha ottenuto il suo primo contratto discografico, facendosi conoscere sul panorama musicale italiano. L’incontro della svolta è stato però quello del 1970 con Memmo Foresi, con il quale ha pubblicato i suoi primi 45 giri di successo.

Nel 1981 per Fiorella Mannoia è arrivato il suo primo Festival di Sanremo con “Caffè nero bollente”, che si è classificata all’undicesimo posto. Nel 1987, invece, con “Quello che le donne non dicono” ha vinto il Premio della Critica. Ricchi di successo anche gli anni Novanta e Duemila, con collaborazioni con grandissimi artisti come Francesco De Gregori, Samuel Bersani e Ivano Fossati e tanti grandi artisti. Non sono mancati, insomma, i successi.

La carriera di Fiorella Mannoia va avanti ormai da più di cinquant’anni: per questo, quando le chiedono il numero dei tour, lei spiega di aver perso il conto. “Ho fatto migliaia e migliaia di concerti” spiega l’artista.

Parlando della sua infanzia, invece, Fiorella racconta a “Da noi… A ruota libera”: “Il carattere è quello di me bambina. Quando vedo le mie foto da bimba vedo occhi dolci, ma la faccetta non è quella di una bimba tranquilla. Volevo avere sempre l’ultima parola, non stavo mai zitta. Se potessi parlare con la me bambina le direi di mantenere la barra dritta e non cedere alle manipolazioni”.