Fiorella Mannoia e la confessione sul marito Carlo Di Francesco: “È meraviglioso”

Fiorella Mannoia è tra le protagoniste dell’appuntamento speciale di “Verissimo – Le storie“, il best-of delle interviste finora realizzate da Silvia Toffanin nel popolare programma televisivo di Canale 5. Un’occasione davvero speciale per conoscere qualcosa di più sulla vita personale ed artistica di una delle cantautrici più amate della musica italiana. Un carriera di grandissimi successi quella di Fiorella Mannoia che, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con “Mariposa”, è tornata sulle scene musicali con il nuovo disco di inediti dal titolo “Disobbedire”.

Durante l’intervista a Verissimo, tuttavia, Fiorella Mannoia ha confessato di essere ancora innamoratissima del marito Carlo Di Francesco. I due stanno insieme da oltre da vent’anni e sono sposati da 3. Lui ha 26 anni in meno dell’artista ed è un musicista che in passato ha lavorato nella scuola di Amici di Maria De Filippi. “È meraviglioso” ha premesso la cantante per poi aggiungere: “Nessuno mette veti, se voglio andare a cena con le mie amiche io vado a cena con le mie amiche e altrettanto. Nessuno invade la libertà dell’altro.” E poi ancora ha aggiunto: “Non ha bisogno di brillare della mia luce.” Insomma Fiorella ha avuto solo parole di stima per suo marito Carlo Di Francesco, sottolineando come viva del suo lavoro e delle sua passioni e non si senta per nulla sminuito di stare accanto ad una donna famosa

Non solo cantante e musicista, Fiorella Mannoia in passato ha lavorato anche come attrice recitando accanto a Michele Placido, mentre ha fatto la controfigura di Monica Vitti in diverse pellicole. “Se mi richiamassero al cinema non mi dispiacerebbe” – ha confessato l’interprete che parlando della sua vita artistica ha aggiunto – “credo sia giusto abbracciare le cause e far felici gli altri. Non siamo nati per pensare solo a noi”.

Più di recente invece è tornata in auge con un nuovo album Disobbedire, un disco maturo che rappresenta il percorso artistico e cantautoriale dell’artista che, proprio nel salotto di Verissimo ha dichiarato: “le canzoni dei grandi cantautori mi hanno permesso di esprimermi, ci sono riuscita solo attraverso alcune parole”. Non solo, la Mannoia ha sottolineato come l’ironia sia qualcosa di meravigliosa in grado di salvarci dal tam tam quotidiano. Riguardo la sua mancata infine Fiorella Mannoia ha spiegato perché non ha figli: “C’è stato un momento in cui li avrei voluti ma non sono arrivati ma non mi mancano.“

