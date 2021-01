Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sposano/ Spuntano le pubblicazioni di nozze!

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sposano. A lanciare la notizia bomba è stato il settimanale Di Più, che ha reso note le pubblicazioni di matrimonio che sono state affisse nei giorni scorsi ad Avezzano, città natale di lui, e a Roma, città natale della famosa cantante. Una vera e propria sorpresa visto che proprio la Mannoia non sembrava volesse convolare a nozze, come lei stessa ha fatto sapere di recente. Eppure l’esistenza delle pubblicazioni di matrimonio cambia del tutto lo scenario e ci fa capire che qualcosa in questi mesi è cambiata per la coppia. D’altronde, Fiorella e Francesco – 66 anni lei, 40 lui – stanno insieme da circa 14 anni, tempo in cui non hanno però sentito la necessità di convolare a nozze. La notizia di oggi, che al momento non ha trovato replica da parte dei diretti interessati, scatena inevitabilmente il gossip.

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco pronti a convolare a nozze?

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco sarebbero dunque pronti a diventare marito e moglie. In un’intervista di qualche tempo fa, la nota cantante romana, proprio in merito al compagno, aveva dichiarato: “Tra noi due il più vecchio è proprio Carlo. Io sono molto più matta: lui è posato. – e ancora – Siamo complementari: è questo il segreto della nostra unione. Insieme condividiamo l’amore per la musica e la fotografia”. Il loro è un rapporto molto solido, anche perché i due condividono non solo la vita privata ma anche quella professionale, visto che Francesco è un produttore musicale.



