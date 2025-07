Dove vive Fiorella Mannoia? Tutto sulla vita privata della cantante al fianco del marito Carlo Di Francesco e sul loro splendido appartamento romano

Fiorella Mannoia, dove vive con il marito Carlo Di Francesco

Questa sera, venerdì 18 luglio 2025, va in onda su Rai 1 Semplicemente Fiorella, il concerto evento ideato da Fiorella Mannoia per celebrare i suoi 70 anni in scena alle Terme di Caracalla a Roma. Alla Capitale l’artista è affezionatissima, non solo perché è la città dove è nata ma dove ha anche costruito la carriera e la sua vita privata, e dove ha anche casa. Dopo le relazioni del passato con il cantautore e produttore Memmo Foresi e con Piero Fabrizi, la cantante dal 2007 condivide una romantica storia d’amore accanto al marito Carlo Di Francesco.

Entrambi condividono la passione per la musica (lui è infatti uno stimato musicista e produttore discografico), ma anche una vita privata molto riservata e ben lontana dai riflettori. La coppia è convolata a nozze nel 2021 con rito civile dopo un lungo fidanzamento, e il loro nido d’amore è sempre stato Roma. In particolare, la coppia convive in un bellissimo appartamento in un quartiere residenziale a nord della Capitale, come riporta Leggo, all’interno di uno storico palazzo.

Fiorella Mannoia e la sua casa romana: dall’ampio soggiorno allo studio musicale

Ma quali sono le caratteristiche della casa romana di Fiorella Mannoia e del marito Carlo Di Francesco? Come riporta sempre il portale Leggo, la coppia vive in un quartiere residenziale, silenzioso e riservato e in uno splendido ed elegante appartamento. Pareti bianche, parquet in legno massello, un’ampia zona living che comprende il soggiorno, con un divano grigio ad angolo, televisione e librerie a parete, e un’ampia cucina color panna lucida a parete con penisola centrale.

Nella casa romana di Fiorella Mannoia non mancano spazi dedicati alla sua profonda passione per la musica, da un piccolo angolo ritagliato nel soggiorno dove si trova un pianoforte, sino ad un piccolo studio musicale dalle pareti rosse, dove l’artista, assieme al marito Carlo Di Francesco, si dedica alla creazione di nuova musica. Molto più riservata è la camera da letto della cantante, nella quale è presente un’ampia cabina armadio con specchio in cui conservare tutti i suoi vestiti. Uno spazio perfetto e su misura per la coppia, dove condividere la propria vita insieme.

