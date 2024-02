Fiorella Mannoia e la presunta bestemmia nel brano “Mariposa” a Sanremo 2024/ La sua dura replica

Fiorella Mannoia ‘accusata’ di aver bestemmiato al Festival di Sanremo 2024: ecco la verità

Spesso sui social si utilizza il concetto moderno di ‘multiverso’ per descrivere situazioni estemporanee, appartenenti ad una visione distorta delle cose ma il più delle volte con accezione umoristica, ironica. Nel calderone dei ‘meme’ che aleggiano nel web pare essere finita anche Fiorella Mannoia, protagonista al Festival di Sanremo 2024 con la canzone “Mariposa”.

“Mariposa" testo completo canzone Fiorella Mannoia Sanremo 2024 / "Sono la strega in cima al rogo..."

La canzone “Mariposa” di Fiorella Mannoia ha conquistato il pubblico del Festival di Sanremo 2024, così come coloro che abitano il contesto social e lo alimentano con giudizi e commenti. Un elemento in particolare ci riporta però nel sopracitato ‘multiverso’. In rete sta infatti spopolando il ritornello della canzone sanremese, ma non solo per la sua bellezza. E’ infatti diventata virale la presunta bestemmia di Fiorella Mannoia, captata dagli ‘internauti’ proprio nell’inciso di “Mariposa”.

Fiorella Mannoia, finale Sanremo 2024/ Con Mariposa colpisce ma resterà fiori dal podio?

Fiorella Mannoia chiude il ‘caso’ bestemmia a Sanremo 2024: “Ma come potete immaginare che…”

Chiaramente, è bene chiarire fin da subito che Fiorella Mannoia, nel brano “Mariposa” cantato sul palco del Festival di Sanremo 2024, non contiene alcuna presunta bestemmia o frase blasfema. La parte in questione recita: “Orgogliosa canto”. Il ‘caso’ nasce forse per un discorso di pronuncia o di ritmo della canzone che, con una cadenza forzata, può essere scambiata per una frase decisamente irripetibile e appunto la presunta bestemmia.

Onde evitare qualsiasi fraintendimento, Fiorella Mannoia ha deciso di replicare alle accuse di bestemmia nella canzone “Mariposa” di Sanremo 2024, ma a modo suo. Durante la terza serata della kermesse, arrivata alla conclusione del brano, la cantante ha scandito per ben tre volte la frase: “Orgogliosa canto”. In questo modo, e si spera in maniera definitiva perentoria, si pone fine alla querelle sulla presunta bestemmia presente nella canzone. Intervenuta ad Rtl 102.5 ha invece ribadito ulteriormente le sue perplessità: “Quello che mi stupisce è che la riprendono i giornali, pensa la gente. Ma come puoi immaginare che io possa bestemmiare sul palco di Sanremo?!”.

DUETTO FIORELLA MANNOIA E FRANCESCO GABBANI, COVER CHE SIA BENEDETTA-OCCIDENTALI'S KARMA/ Balli e frecciatine

© RIPRODUZIONE RISERVATA