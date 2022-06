Fiorella Mannoia: i successi, l’amore/ Carlo Di Francesco e la maternità “Figli? Oggi non mi mancano”

Fiorella Mannoia, i successi, l’amore e la maternità

Fiorella Mannoia, classe 1950 e numerosi successi nel campo musicale a partire dal 1968. La cantante italiana ha avuto innumerevoli successi: ha calcato diverse volte il palco di Sanremo, ha ricevuto molti premi ed e le è stato dato anche un riconoscimento per aver contribuito a far conoscere in Italia la figura del leader politico Thomas Sankara. Una donna che ama la musica, l’arte ma anche la lotta per i diritti umani. Riguardo alla sua vita privata, Fiorella nel 2021 ha sposato Carlo Di Francesco, un uomo che aveva conosciuto nello studio di Amici di Maria De Filippi, poiché lavorava come insegnante di canto. I due hanno 26 anni di differenza, questo per loro non è mai stato un problema e non lo è stato neanche il fatto di non avere figli.

La Mannoia, non è diventata mamma neanche dalle sue precedenti relazioni, molti giornalisti le hanno spesso fatto delle domande in merito a questa tematica ma la cantante ha le idee chiare. Anni fa Fiorella Mannoia aveva dichiarato: “Non ho mai accettato lo stereotipo per cui se una donna non fa figli, è come se fosse una donna a metà. Io non ne ho. C’è stato un periodo in cui ne avrei voluti ma non sono arrivati. Oggi non mi mancano”.

Fiorella Mannoia è la conduttrice di “DallArenaLucio”

Il 2 giugno all’Arena di Verona, Fiorella Mannoia e Carlo Conti condurranno “DallArenaLucio”, un evento che celebrerà i 10 anni dalla scomparsa del grande Lucio Dalla. Come sostiene Carlo Conti, non è un omaggio ma una grande festa, in cui molti cantanti si cimenteranno con i brani più famosi di Lucio Dalla. Fiorella Mannoia è entusiasta di questo evento e dichiara al Corriere Della Sera: “È una gioia grande e un onore poter fare questa grande festa in onore di Lucio. A Lucio ho dedicato un disco intero (“A te” del 2013). Essere lì a omaggiare un artista che ho amato così tanto, che amo e amerò per sempre è un onore grandissimo: sono contenta di condurre assieme a Carlo una serata dedicata ad uno dei miei artisti preferiti. Per noi cantanti cimentarsi con questo repertorio è una goduria, una gioia vera. Oltre al piacere è anche un dovere continuare a cantare queste canzoni per mantenere vivo un patrimonio culturale e musicale immenso”.

La cantante ha anche raccontato che per gli artisti è stato molto complicato scegliere le canzoni da cantare e che oltre a fare questo, tutti racconteranno a loro volta il Loro Lucio e poi proseguiranno cantando un loro brano. Una nuova esperienza che indubbiamente le porterà ulteriore successo, dopo quello avuto nei suoi recenti concerti.











