FIORELLA MANNOIA “Mariposa”, FINALE SANREMO 2024/ Messaggio a fine esibizione: “Restiamo umani”

Fiorella Mannoia con Mariposa, serata finale di Sanremo 2024: messaggio per la pace

È Fiorella Mannoia l’undicesima cantante ad esibirsi alla serata finale del Festival di Sanremo con la sua canzone Mariposa. Il testo è un inno femminista pieno di riferimenti. Durante l’esibizione l’artista oltre a dar peso alle parole che canta accenna anche a dei passi di danza. Per la serata finale della kermesse finale, ha scelto un abito lungo nero.

L’esibizione di Fiorella Mannoia a Sanremo 2024 è terminata con un lungo applauso scrosciante “Grazie Ama, grazie ai miei autori, grazie ai miei musicisti perché so quanto lavoro c’è dietro. Grazie a tutti quelli che stanno dietro che la gente non vede, grazie a tutti per l’accoglienza. Restiamo Umani.” (Agg di Liliana Morreale)

Fiorella Mannoia a Sanremo 2024

Come è andata Fiorella Mannoia durante la sua seconda apparizione sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2024? Ha buone possibilità per la finale? L’interprete romana sa sempre come prendere il pieno possesso del palcoscenico e offre spettacolo con un brano frizzante, Mariposa. La terza serata l’ha vista tra le grandi protagoniste e lei non vuole passare inosservata. La sua grande carriera è un punto di forza che le dona padronanza e credibilità, insieme a una personalità consolidata e creativa.

Fiorella Mannoia è stata presentata dalla collega Annalisa. Il suo brano portato a Sanremo 2024, intitolato Mariposa, può essere considerato come un’invocazione alla libertà e all’indipendenza femminile, capace di catturare l’attenzione degli spettatori anche grazie a un ritmo trascinante. Lei canta con sicurezza, orgoglio e semplicità e si dimostra molto spontanea. Elogia il valore universale della meraviglia davanti alle vicende della vita e offre una performance di sicuro affidamento, come sempre è riuscita a fare nel suo lungo percorso professionale.

Maestria e profondità emotiva si uniscono a un sound vagamente latino, un po’ diverso rispetto al suo solito. Mannoia è un’interprete originale e versatile, che non ha alcuna paura di cercare nuove strade. La sua voce notevole si mescola con un’ottima espressione estetica. Il suo abito di velluto color verde scuro ha messo in evidenza un fisico tutto da apprezzare e valorizzato un grande carisma. La classe si nota anche da questi piccoli dettagli estetici e Fiorella è stata brava ad accettare ancora una volta la sfida dell’Ariston, nonostante una carriera straordinaria. Può essere considerata a pieno titolo come un’icona dello scenario musicale italiano e sa come arrivare al cuore del pubblico.

La serata delle cover ha visto Fiorella Mannoia duettare con Francesco Gabbani. L’inedito duo si è esibito nei brani Che sia benedetta e Occidentali’s Karma, arrivati rispettivamente secondo e primo nel Festival di Sanremo 2017. La coppia ha mostrato un amalgama perfetta tra generi e voci estremamente differenti tra loro, ma con tanto da dare. La sensazione che hanno regalato al pubblico è stata di grandissimo divertimento vissuto prima di tutto da loro stessi. Dando uno sguardo alla classifica Sanremo 2024, Mannoia può cavarsela egregiamente nonostante non fosse tra le più accreditate dai bookmakers. Ciò che conta è farsi notare e mettere in mostra uno stile innato.

