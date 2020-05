Fiorella Mannoia in Un, due, tre… Fiorella!/ Diretta e ospiti: da Mika a Panariello

Pubblicità

TORNA IN REPLICA UN MEDLY DELLE PUNTATE DELLO SHOW “UN, DUE, TRE… FIORELLA!”

Il sabato sera di Raiuno continua ad essere dedicato ai grandi show musicali che sono piaciuti di più al pubblico. Dopo il meglio di Viva Raiplay, di Danza con me di Roberto Bolle e di Stasera sogna con Massimo Ranieri, oggi, sabato 2 maggio, in prima serata, torna in scena Fiorella Mannoia con il suo show “Un, due, tre…Fiorella!” che ha segnato il suo debutto come conduttrice. Considerata una delle voci femminile più belle della musica italiana, dopo una lunghissima carriera come interprete, Fiorella Mannoia ha mostrato al pubblico anche la parte più ironica e divertente della sua personalità dando vita ad uno spettacolo in cui intrattiene gli ospiti, racconta aneddoti e retroscena legati alla sua vita e regala, naturalmente, grandi emozioni musicali esibendosi sulle note dei suoi più grandi successo e duettando con gli amici che hanno accettato di partecipare al suo show. “Un, due, tre…Fiorella!”, oltre che su Raiuno, potrà essere seguito in diretta streaming su Raiplay.

GLI OSPITI DI “UN, DUE, TRE FIORELLA!”

Grandi ispiti per Un, due, tre Fiorella. Ad affiancare Fiorella Mannoia, infatti, ci saranno grandi nomi del mondo della musica, ma anche della televisione. La replica dello show di questa sera sarà l’occasione anche per rivedere in tv l’indimenticabile Fabrizio Frizzi. Spazio, inoltre, ad Alberto Angela, Antonella Clerici, Carlo Conti, Sabrina Ferilli, Marco Giallini, Edoardo Leo, Giorgio Panariello, Alex Zanardi. La maggior parte della serata sarà, naturalmente, dedicata alla grande musica italiana. A duettare con la padrona di casa, infatti, saranno quelli legati alla Mannoia da una grande amicizia come Luca Barbarossa, Loredana Bertè, Clementino, Elisa, Niccolò Fabi, Ivano Fossati, Max Gazzè, Ligabue, Gianni Morandi, Gianna Nannini ed Enrico Ruggeri. Tra i vari ospiti, inoltre, ci sarà anche un nome internazionale, legatissima all’Italia, come Mika, amatissimo dal pubblico italiano non solo per il suo indiscutibile talento, ma anche per la sua umiltà e il suo legame con il Bel Paese.



