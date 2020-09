Fiorella Mannoia/ La “combattente” torna sul palco dei Seat Music Awards

Fiorella Mannoia è una delle cantanti pronte a salire sul palcoscenico dei Seat Music Awards, la manifestazione musicale condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontra in prima serata su Raiuno. Mercoledì 2 e venerdì 5 settembre la grande musica italiana torna ad accendersi su Raiuno dopo mesi di stop per via della terribile pandemia da Coronavirus che ha stravolto e cambiato le nostre vite per sempre. Due serate quelle trasmesse dalla splendida cornice dell’Arena di Verona con un obiettivo ben preciso: raccogliere fondi da destinare ai lavoratori dello spettacolo colpiti dall’emergenza Covid-19. Tantissimi i nomi che si alterneranno sul palcoscenico: da Alessandra Amoroso a Riccardo Cocciante, da Tiziano Ferro da Los Angeles a Eros Ramazzotti, da Zucchero fino a Francesco De Gregori. Tra le voci femminili impossibile non menzionare quella di Fiorella Mannoia, la musa di tantissimi cantautori italiani pronta a tornare a cantare dal vivo dopo che è stata al centro di una importante polemica per via di alcuni commenti social. La rossa della musica italiana, infatti, recentemente parlando della pandemia da Coronavirus ha scritto una frase molto forte su Twitter: “il virus siamo noi. Niente turisti a causa del Covid, in Kenya nascita record di 140 elefanti”.

Fiorella Mannoia e il compagno Carlo Di Francesco: “non ci stanchiamo mai”

A parte le polemiche legate al Covid-19, Fiorella Mannoia si prepara a lanciare il nuovo singolo “Chissà da dove arriva una canzone”, un “regalo” arrivatele direttamente da Ultimo a cui ha lavorato anche con il compagno di vita Carlo Di Francesco. Prosegue a gonfie vele, infatti, la storia d’amore tra la raffinata interprete di “Quello che le donne non dicono” e il produttore e arrangiatore della sua band che il pubblico ricorderà anche per aver ricoperto il ruolo di professore di canto ad Amici di Maria De Filippi. Un amore importante quello tra Carlo e Fiorella che, nonostante la differenza di età, continuano ad amarsi. A confessare il segreto del loro amore è proprio la cantante che in un’intervista ha dichiarato: “Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”. Non solo, la Mannoia ha poi aggiunto: “gli uomini con cui sono stata non mi hanno mai fatta sentire così tanto bella. Forse da dieci anni a questa parte ho un fidanzato che me lo ricorda!”.



