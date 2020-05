Fiorella Mannoia/ L’appello per il mondo dello spettacolo

Pubblicità

Fiorella Mannoia sarà la grande protagonista dai ‘1,2,3 Fiorella!’, varietà televisivo che celebra la carriera della cantante romana che si esibisce assieme a molti protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo. Il varietà sarà riproposto dalla Rai in questi giorni di quarantena, con l’emergenza coronavirus che ha costretto anche Fiorella Mannoia a rivedere completamente i suoi piani artistici. La cantante è stata costretta infatti a interrompere il suo tour ‘Personale’ proprio per l’impossibilità di esibirsi sul palco a causa dell’emergenza per il covid-19. Il tour accompagnava l’omonimo album uscito alla fine dell’anno scorso in cui la Mannoia si presentava appunto con una vena maggiormente intima, 13 canzoni che affrontavano anche temi privati per la cantante, un progetto ambizioso che ha dovuto però interrompere la dimensione live per la nota emergenza che tutti stiamo vivendo.

FIORELLA MANNOIA E L’APPELLO PER IL MONDO DELLA MUSICA

Fiorella Mannoia proprio in questi giorni si è anche raccontata in un’intervista rilasciata all’emittente RTL 102.5 spiegando come l’emergenza coronavirus abbia scatenato un vero e proprio allarme per i lavoratori del mondo della musica. Anche Fiorella Mannoia si è accodata agli appelli, tra i quali era stato molto importante quello di Laura Pausini, sottolineando come al di là degli artisti siano le centinaia di migliaia di collaboratori in tutta Italia a soffrire per la mancanza di stipendio e di chiarezza: la Mannoia ha approfittato dell’intervista radiofonica per mettere in luce le difficoltà del settore e ricordare le tante famiglie in difficoltà, che vivevano grazie alla musica e che oggi non sanno quali risposte riuscirà dare al settore per riuscire a pianificare una ripresa, a partire dai concerti che non si sa quando potranno ripartire e soprattutto con quali misure per garantire la sicurezza ed evitare il contagio da coronavirus.

FIORELLA MANNOIA, NEL FUTURO LO SHOW “UNA, NESSUNA E CENTOMILA”

Tra i tempi toccati da Fiorella Mannoia nell’intervista a RTL 102.5 c’è anche il concerto organizzato con tante importanti colleghe, intitolato ‘Una, nessuna e centomila’ che avrebbe dovuto organizzarsi al Campovolo a Reggio Emilia: un’idea che la Mannoia ha spiegato di voler riprendere in mano non appena l’emergenza virus lo consentirà. Per quanto riguarda lo spettacolo ‘1,2,3 Fiorella’, la cantante capitolina ha ricordato che sarà trasmesso dalla Rai una sorta di ‘meglio di…’ con le due serate raggruppate in un unico appuntamento: si tratta di un altro spettacolo che la Mannoia si è detta molto felice di aver preparato e svolto perché le ha permesso di condividere il palco con tanti mostri sacri della musica italiana, alcuni dei quali sono poi grandi amici di tanti anni di carriera.



