Fiorella Mannoia, perché ha indossato un abito da sposa a Sanremo 2024/ Il ‘total black’ per il FantaSanremo

Sanremo 2024, seconda serata: il monocromatico per assecondare il FantaSanremo

Quando la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 è ormai giunta alla conclusione, è tempo di analizzare alcuni aspetti che hanno fatto da cornice allo spettacolo della kermesse. L’occhio vuole la sua parte e buona parte del pubblico avrà apprezzato o criticato le scelte estetiche degli artisti e protagonisti della festa sanremese. A prescindere dal gusto personale, un fattore è stato evidente: la dominanza del colore nero.

La scelta del total black pare però legata ad un fattore tutt’altro che casuale; da BigMama ad Annalisa, passando per Mahmood e Emma Marrone. I tanti artisti che hanno optato per il monocromatico potrebbero aver voluto strizzare l’occhio ai tanti appassionati del FantaSanremo. Gli artisti che scelgono di vestire con un colore unico garantiscono infatti un bonus di +10, tanta roba per i giocatori virtuali.

Dunque, la scelta monocromatica potrebbe dominare il Festival di Sanremo 2024 anche nelle prossime sere, magari cambiando semplicemente tonalità. Non a caso, ieri sera qualcuno ha optato per il bianco integrale. Da Diodato a Sangiovanni ma in particolare Fiorella Mannoia. La cantautrice ha sorpreso tutti arrivando sul palco dell’Ariston con un meraviglioso vestito da sposa.

Come spiega Il Fatto Quotidiano, anche la scelta di Fiorella Mannoia pare non sia stata causale. La cantautrice ha deciso di salire sul palco dell’Ariston con un abito bianco da sposa come possibile collegamento al senso del suo brano. La chiave potrebbe essere proprio nascosta tra i primi versi della canzone “Mariposa” dove per l’appunto vi è un chiaro riferimento all’indipendenza e libertà femminile a prescindere dallo ‘status’ di moglie o altro.

