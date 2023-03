Fiorella Mannoia: “Pubblico mi vede seria ma è retaggio”/ “Offese a donne fanno male”

Fiorella Mannoia, ospite di Da noi a ruota libera, ha parlato della sua lunga carriera. In passato, qualcuno l’ha ritenuta troppo austera, ma questa sensazione è fortemente cambiata negli ultimi tempi. “Non so perché succeda, io sono una minc*iona pazzesca. Rido, ballo e scherzo. Non sono per nulla seria né tantomeno spocchiosa. È forse un vecchio retaggio di quando cantavo dei brani importanti di cantautori impegnati. Avevo anche un abbigliamento un po’ da suora laica, con la giacca. Io però me ne sono liberata da tanto tempo, ho anche indossato spacchi e corpetti sul palco. Mi prendo anche in giro da sola”, ha ammesso.

Beautiful/ Anticipazioni 10 marzo: Brooke e Taylor amiche come le loro figlie?

Le soddisfazioni che si è tolta, a livello musicale e non solo, sono state numerose: “Io nella vita sono stata molto fortunata, ho ricevuto tanto. Al mio pubblico dico grazie. Non lo do mai per scontato. Io mi stupisco sempre della loro presenza, qualcuno pensa che sia finta ma non è così. La mia libertà di esprimermi la devo a loro, perché so che ci sono a prescindere”.

Beautiful/ Anticipazioni 9 marzo: Brooke e Taylor, confronto tra ex rivali

Fiorella Mannoia: “Pubblico mi vede seria ma è retaggio”. La battaglia per le donne

È proprio per il successo che Fiorella Mannoia ha avuto nella sua vita che ha deciso di fare del bene. “Io sento il dovere di restituire qualcosa, di dare un senso al mio passaggio sulla Terra. Mi sento di tenere uno sguardo aperto nei confronti di quelle persone che di fortuna non ne hanno avuta”, ha raccontato. Una delle sue battaglie è quella per i diritti delle donne. “La strada da fare è lunga, dobbiamo ancora combattere”.

Il tema della violenza sulle donne è infatti purtroppo ancora molto attuale, sia dal punto di vista psicologico che fisico. “Non sempre c’è sorellanza tra le donne. Io invece l’ho sempre sentita, le donne mi piacciono e andiamo d’accordo. Ho sempre avuto un bel rapporto con le colleghe, non conosco invidia. Sui social network però leggo tanti commenti cattivi di donne contro donne. Mi fanno male, mi dispiace. In particolare, quelli in cui ci sono casi di violenza e si dice “se l’è andata a cercare”. È una cosa che mi urta”, ha confessato.

Beautiful/ Anticipazioni 8 marzo: Taylor ama ancora Ridge, arriva la confessione

© RIPRODUZIONE RISERVATA