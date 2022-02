Fiorella Mannoia/ “Sangiovanni? Incontro ravvicinato del terzo tipo”

Fiorella Mannoia tra le grandi protagoniste della quarta serata del Festival di Sanremo 2022. L’artista infatti sarà sul palco dell’Ariston per duettare con Sangiovanni, nel brano “A muso duro”, e c’è grande curiosità di conoscere la loro performance: «È un’emozione tornare su questo palco, non cambia mai. 35 anni fa, in questo giorno, ho cantato “Quello che le donne non dicono”: festeggio questa ricorrenza sul palco di Sanremo. La mia vita è cambiata quel giorno».

Dopo una battuta sulla potenza di quel brano – «Enrico Ruggeri ha vissuto con le donne la sua infanzia, le ha osservate per tanto tempo ed è stato a contatto con le donne» – Fiorella Mannoia ha parlato dei colleghi in gara in questa edizione della kermesse canora: «Sono tutti amici, il mio sostegno va sicuramente ad Elisa, mia compagna di viaggio in tanti palchi, con una voce straordinaria. Tra i giovanissimi, il mio giovanissimo (ride, ndr)».

FIORELLA MANNOIA E IL DUETTO CON SANGIOVANNI

Nel corso della lunga intervista rilasciata al programma condotto da Serena Bortone, Fiorella Mannoia è tornata sul duetto in programma questa sera con Sangiovanni: «Mi ha chiesto di cantare questa canzone, per me sono incontri ravvicinati del terzo tipo. Ci studiamo, io studio lui e lui studia me, ma quando c’è una canzone meravigliosa come questa si abbattono tutte le barriere». Un incontro che può rappresentare un importante scambio artistico, Fiorella Mannoia ha spiegato a Oggi è un altro giorno: «Non ci conosciamo così bene per poter dire come è, ma mi sembra un ragazzo tranquillo, non si è montato la testa. Non so cosa io possa insegnare lui, quello che vorrà prendere dalla mia esperienza, ma sono sempre incuriosita da quello che fanno».

