Fiorella Mannoia si è sposata con Carlo Di Francesco/ Matrimonio con ex prof di Amici

La notizia ha assunto i crismi dell’ufficialità nella giornata di oggi, lunedì 22 febbraio 2021, attraverso i social network della cantante: Fiorella Mannoia si è sposata con Carlo Di Francesco, ex professore di “Amici”. 66 anni lei, 41 anni lui, ma la differenza d’età non ha mai rappresentato un problema per loro, come aveva raccontato la stessa artista in un’intervista del passato: “Innanzitutto il compagno più giovane deve essere più maturo della sua età. Diciamo la verità, fra noi due il più ‘vecchio’ è lui. Io sono molto più matta, lui è posato. Siamo complementari e questo fa sì che la nostra unione ‘anomala’ duri”.

Sempre molto discreti sulla loro vita sentimentale, l’annuncio del loro matrimonio era stato dato in anteprima dal settimanale “Di Più”, che si era imbattuto nelle pubblicazioni. E poi, in data odierna, improvvisamente è spuntata la fotografia ufficiale delle nozze, postata sui profili ufficiale dell’autrice di tanti successi della musica italiana, accompagnata da una didascalia tanto semplice, quanto eloquente: “Ebbene… Sì”. Immediate le reazioni di felicità da parte dei suoi fan e di molte altre colleghe del panorama della canzone.

FIORELLA MANNOIA SI È SPOSATA CON CARLO DI FRANCESCO

Fiorella Mannoia si è dunque sposata con Carlo Di Francesco e la pioggia di congratulazioni che si sta registrando sui social network è davvero inenarrabile. A inaugurare i commenti è stata Alessandra Amoroso (“Auguri Fioreeee… Che meraviglia”), seguita a ruota da Emma Marrone (“Auguri ragazzi”), Deborah Iurato (“Auguriiiii”), Kledi Kadiu (“Augurissimi”), il maestro Beppe Vessicchio (“Tantissimi auguri”), Laura Pausini (“Auguri amici”), Noemi (“Belliiiii”) e Virginia Raffaele (“E andiamo!!”), oltre ovviamente ai numerosissimi sostenitori della cantante. E dire che, non molto tempo fa, la stessa Fiorella Mannoia dichiarava di non ritenere il matrimonio una priorità: “Le coppie devono stare assieme finché c’è amore. Però ho sempre pensato anche che la porta era aperta, sia per me che per lui. Forse questo non sposarmi era dettato dal desiderio di non vedere quella porta chiusa”. Questa volta, però, i fiori d’arancio sono davvero arrivati e la sua unione con il produttore musicale ed ex insegnante di Amici è sancita dalla promessa di amore eterno e dallo scambio delle fedi. Non resta che dire… Viva gli sposi!



