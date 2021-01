Fiorella Mannoia vittima di una stalker/ “In casa in piena notte e voleva…”

Fiorella Mannoia è stata vittima di una stalker. Nonostante il suo amore viscerale per le donne e il sostegno che mostra sempre per loro, alla fine, però, con la sua stalker ha dovuto agire per vie legali perché il suo affetto per lei era diventata una vera e propria ossessione. Ospite di Oggi è un altro giorno dopo il successo del suo programma su Rai1, la bella rossa della canzone italiana, potrebbe nuovamente tornare sull’argomento che si è concluso ormai mesi fa con la condanna della trentenne che l’aveva presa di mira tanto da intrufolarsi nella sua casa in piena notte. Proprio lo scorso maggio si è saputo che la stalker di Fiorella Mannoia è stata condannata a una pena di due anni per i suoi reati venendo a galla anche il fatto che la donna, di 31 anni, aveva problemi psichici molto gravi ed era già ricoverata in un ospedale psichiatrico.

Fiorella Mannoia vittima di una stalker, chi è e cosa è successo alla donna?

L’incubo per Fiorella Mannoia, invece, risale a due anni quando, in piena estate, è stata presa di mira da continui messaggi, da telefonate notturne e anche una serie di tentativi di effrazione fino a quando, è arrivata ad entrare in casa sfondando la porta dando fuoco anche allo zerbino. Come riportato da Il Messaggero, la richiesta della pubblico ministero Eleonora Fini, è stata accolta e così la stalker è stata condannata a due anni e il giudice ha disposto gli arresti domiciliari da scontare in un ospedale psichiatrico. La donna ha perseguitato Fiorella Mannoia per anni fino a quando la situazione non è diventata insostenibile: “È successo quello che non avrei mai voluto succedesse, ma la ragazza non mi ha dato scelta. Sono anni che cerco di arginare questa sua ossessione, non c’entrano i concerti, né i biglietti, eccetto il giorno in cui è venuta a casa mia cercando di buttare giù la porta, non me li aveva mai chiesti”.



