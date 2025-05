Fiorello e l’idea di una conduzione di Domenica In

Fiorello è tornato in onda su Radio 2 con La Pennicanza ma, per il futuro, potrebbe esserci anche un ritorno in tv, stando alle sue ultime dichiarazioni. A sganciare la bomba è stato lo stesso Fiorello in una diretta Instagram con con l’amico e collega Fabrizio Biggio:

Uomini e Donne, diretta puntata di oggi 23 maggio 2025/ Gemma Galgani non si arrende con Arcangelo!

“Chi ha un successo se lo tiene, noi cerchiamo di cambiare. Di Viva Rai 2 (l’ultimo impegno prima del nuovo show attualmente in onda, ndDM) abbiamo fatto due edizioni, ma avremmo potuto fare altre otto edizioni per come stava andando. Abbiamo preferito fermarci un anno, adesso siamo in radio, ci stiamo rilassando in attesa di un’altra idea. La radio si fa per divertirsi e li vengono le idee”, ha detto lo showman il cui ritorno era molto atteso dal pubblico.

Jacopo Sol, confessioni dopo Amici 24 su ex fidanzata: "In amore sono sottone"/ "Quando ero in ospedale..."

Fiorello e Domenica In: cosa bolle in pentola

Fiorello pullula di idee e, durante la diretta Instagram, ha svelato di aver anche pensato ad una Domenica In con la sua conduzione. “Avevo pensato pure a una Domenica In, un dopo Venier, quando Mara non ha più voglia. La domenica si possono fare belle cose, hai tutta la settimana per preparare e poi la domenica fai il grande spettacolo. La domenica quasi quasi mi piacerebbe”, dice ancora Fiorello.

Quella a cui ha pensato lo showman sarebbe una Domenica In diversa da quella condotta finora da Mara Venier. “Io devo fare spettacolo, farei il grande varietà del sabato sera la domenica pomeriggio con scenografie pazzesche, balletti pazzeschi, canzoni, ospiti, duetti, super ospitoni. Ci dobbiamo sbrigare, noi siamo vecchi, non è che possiamo aspettare ancora molto.”, ha confessato Fiorello che sgancia la bomba, ma anche un’idea alla Rai in vista delle prossime edizioni del programma domenicale.

Andrea Sempio, difesa: "Chiara Poggi uccisa perché scomoda"/ Avv. Stasi: "La Procura ha una strada precisa"