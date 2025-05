Fiorello: futuro a Domenica In?

Nel corso di una diretta Instagram con l’amico Fabrizio Biggio:, Fiorello non ha chiuso le porte ad un ritorno in tv svelando di avere in mente anche una Domenica In diversa dal programma a cui è abituato il pubblico di Raiuno. Da vero showman, infatti, Fiorello ha spiegato che, nella sua testa, qualora dovesse arrivare la possibilità, realizzerebbe una Domenica In come se fosse uno show del sabato sera, simile a quelli che lo hanno consacrato star indiscussa dello show. “Avevo pensato pure a una Domenica In, un dopo Venier, quando Mara non ha più voglia“, ha inizialmente detto Fiorello per poi svelare cosa avrebbe in mente.

“Io devo fare spettacolo, farei il grande varietà del sabato sera la domenica pomeriggio con scenografie pazzesche, balletti pazzeschi, canzoni, ospiti, duetti, super ospitoni. Ci dobbiamo sbrigare, noi siamo vecchi, non è che possiamo aspettare ancora molto“, ha aggiunto.

La reazione di Mara Venier alle parole di Fiorello

Le parole di Fiorello sono diventati virali e in tanti già sognano una Domenica In versione varietà esattamente come l’ha descritto Fiorello. Le dichiarazioni dello showman, naturalmente, sono arrivate anche alle orecchie di Mara Venier che ha contattato immediatamente il collega tramite Whatsapp. “Tesoro sono a Milano per registrare Tv Talk, ma che casino hai combinato?“, il messaggio di zia Mara.

Durante il programma di Mia Ceran, poi, la Venier ha rivolto un invito ufficiale a Fiorello: “Chi mi piacerebbe avere al mio fianco? No, perché non posso, non so nessun nome per adesso. Però visto che Fiorello ha già detto che vuole fare Domenica In, se vuole entrare nel gruppo… Lui ha detto “dopo Mara”. Ma io invece gli faccio un invito. Caro mio, perché dopo Mara? Si fa con Mara”. Quello della Venier, dunque, è un vero e proprio invito per Fiorello: lo accetterà?