Fiorello a Sanremo “Amadeus, ci rivediamo al funerale!”/ “Chi se ne va per primo…”

Il momento di Fiorello al Festival di Sanremo 2022 è finalmente arrivato. Tutto comincia con un’interruzione da parte del direttore di palco che porta dei cartoncini ad Amadeus. Il conduttore e direttore artistico inizia a leggere le indicazioni, degli indizi. Si comincia con un sottofondo musicale triste dell’orchestra. “Quest’anno ti avrei visto volentieri da casa, ma tu non me lo hai permesso“, scherza Fiorello, che fa il suo ingresso all’Ariston con un’entrata dall’ingresso principale del Teatro.

Fiorello, 5 curiosità sullo showman/ Dai problemi a scuola al provino con BaudoLa sua

Dopo un passaggio in platea, misurando la temperatura corporea di tutte le persone incrociate sul suo cammino, sale sul palco e cominciano le battute con Amadeus. “Il Mattarella dell’intrattenimento“, la battuta destinata a diventare social. Battute a parte, Fiorello esprime tutto il suo entusiasmo per il suo ritorno: “Mi siete mancati, sono la vostra terza dose. Sono il booster dell’intrattenimento“.

Amadeus bacia Stefano Coletta a Sanremo 2022/ Fiorello: "Altrimenti ascolti bassi!"

FIORELLO AD AMADEUS: “COME MATTARELLA”

“Mi stai rovinando la vita, mi hanno tamponato nove volte… Perché a Sanremo tamponano così? Infilano e ravanano… Come li fanno? Mi hanno tirato parte di materia cerebrale“, prosegue Fiorello al Festival di Sanremo 2022. Poi se la prende con l’amico Amadeus: “Dovevo essere a casa a vederti, sul divano col plaid. Sono curioso di sapere il voto dell’Osservatore Romano ad Achille Lauro. La devi finire! L’anno scorso ho avuto le Guardie svizzere che mi seguivano“. I due poi scherzano sulla loro amicizia: “La prossima volta dovremo vederci al funerale. Chi prima dei due se ne va, va a trovare l’altro“. Non poteva mancare un riferimento alla rielezione del Capo dello Stato Sergio Mattarella: “Voleva fare The Voice Senior… A Draghi sarebbe piaciuto fare il Presidente della Repubblica“. Lo sketch si chiude con un bacio ‘mascherinato’ tra Amadeus e il direttore di Rai 1 Coletta.

LEGGI ANCHE:

Fiorello ad Amadeus: "Jalisse hanno il dente avvelenato!"/ "Fiumi di legnate per te…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA