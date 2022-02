Fiorello ad Amadeus: “Hai fatto l’allungamento del p*ne!”/ “Ti tenevo la mano!”

Fiorello e Amadeus si sono ritrovati per il terzo anno di fila sul palco del Festival di Sanremo e, anche in questa edizione della kermesse canora, non sono mancate le gag esilaranti tra i due, che in passato hanno condiviso anche altri momenti lavorativi importanti e che hanno consentito loro di approdare all'”Ariston” ormai da tre anni. A onor del vero, la presenza di “Ciuri” Fiorello è stata in forse fino all’ultimo momento, fors’anche per creare un po’ di attesa – mediatica e non – attorno alla sua partecipazione al Festival.

Già nella prima puntata di Sanremo 2022, lo showman ha regalato alcune perle memorabili: dal fantoccio voodoo che i Jalisse utilizzano contro Amadeus, reo di escluderli ogni anno dal novero dei big (notizia ovviamente inventata, ndr), al bacio con mascherina tra il presentatore e il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, in nome degli ascolti. Poi, è arrivata anche una gag più “intima” che ha coinvolto, ancora una volta, il malcapitato Amadeus, tirato in ballo per una presunta operazione a cui si sarebbe sottoposto…

FIORELLO PUNGE AMADEUS: “RICORDI QUANDO TI SEI ALLUNGATO IL P*NE?”

Si è arrivati così, in maniera quasi inaspettata, all’aneddoto fake narrato da Fiorello su Amadeus: “Tu hai fatto delle cose brutte per convincermi ad essere qui, a te non frega niente – ha asserito lo showman –. Mi dicevi: ‘Tu devi venire perché mi porti fortuna’. Ed è vero, in effetti io nei momenti topici della sua vita ci sono stato sempre”.

Fin qui nulla di strano, considerata l’amicizia profonda che lega i due. Amadeus, tuttavia, non si attendeva che la narrazione di “Ciuri” prendesse una piega totalmente inaspettata e imprevedibile, una vera e propria “bomba”: “Ti ricordi quella volta in ospedale? Quando facesti l’allungamento del pene? Ti tenevo la mano”, ha affermato Fiorello, con Amadeus imbarazzato e sbigottito al tempo stesso, nel tentativo di allestire una difesa improvvisata (“Ma non è vero!”). Tutto l’Ariston, direttore artistico compreso, era in lacrime dalle risate: Fiorello, ancora una volta, ha fatto centro. E anche la Rai.

