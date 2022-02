Fiorello ad Amadeus: “Jalisse hanno il dente avvelenato!”/ “Fiumi di legnate per te…”

Fiorello al Festival di Sanremo 2022 ha “riportato” i Jalisse. I vincitori dell’edizione 1997 della kermesse canora in landa matuziana, con “Fiumi di parole”, da 25 anni non riescono a ottenere una nuova “convocazione” al teatro “Ariston”. Così, approfittando della loro “leggendaria” assenza, lo showman siciliano ha voluto ironizzarci su con Amadeus. Durante la sua gag d’esordio, “Ciuri” si è finto arrabbiato con il conduttore per averlo voluto a tutti i costi al suo fianco sul palco e ha promesso di fargliela pagare per interposte persone… I Jalisse, appunto.

Fiorello, 5 curiosità sullo showman/ Dai problemi a scuola al provino con Bado

FESTIVAL DI SANREMO 2022: FIORELLO MINACCIA AMADEUS RICORRENDO AI JALISSE

Infatti, Fiorello, dopo avere messo nel mirino Amadeus, ha menzionato proprio lo storico duo composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci: “Ti percuoto, non io… Ti mando i Jalisse. C’hanno il dente avvelenato, altro che fiumi di parole, fiumi di legnate!”. Ovviamente, il motivo del “livore” ipotizzato nei confronti di Amadeus affonda le proprie radici nelle ripetute esclusioni dal Festival di Sanremo dei cantanti: “C’hanno un bambolotto con le sue sembianze – ha continuato Fiorello –… Quando tu dici mi fa male qui, mi fa male quei, sono i reumatismi… No, sono i Jalisse!“. Lo sketch si è concluso tra le risate del pubblico presente in sala e con un clamoroso bacio “mascherato” tra Amadeus e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta.

