Fiorello: “Anche io al Nove con Amadeus? Siamo molto amici, però…”/ “Dal 10 maggio sapete dove trovarmi”

L’occhio di bue del teatro televisivo è puntato da diverse ore su Amadeus, protagonista su più fronti. Da un lato gli ascolti record tra Sanremo e Affari Tuoi, dall’altro la scelta radicale di lasciare la Rai per trasferirsi al Nove alla ricerca di nuovi stimoli e opportunità. Il suo percorso professionale, soprattutto nel merito della reggenza quinquennale sul palco dell’Ariston, si è incrociato con quello di Fiorello: collega ma soprattutto grande amico.

Come una sorta di riflesso incondizionato, i rumor su Amadeus sono stati proiettati anche sul futuro di Fiorello. Lo showman però, come riporta Davide Maggio, ci ha tenuto a precisare durante uno degli ultimi appuntamenti con VivaRai2! come il suo destino non sia necessariamente legato a quello del collega. A prescindere dal legame affettivo e anche professionale in determinate parentesi, le scelte possono non riguardare entrambi.

“Volevo ricordare agli amici giornalisti che io e Amadeus siamo due persone diverse, siamo molto amici, ma ognuno ha la propria vita”. Queste le parole di Fiorello in riferimento a chi ipotizza un possibile destino simile a quello del collega: “Io ho una moglie che si chiama Susanna, lui invece ha una moglie che si chiama Giovanna, abbiamo figli diversi, facciamo cose diverse… Lui va al Nove, io no; è normale”.

Fiorello – come riporta Davide Maggio – ha anche smentito, con la dovuta ironia, l’indiscrezione secondo la quale sarebbe stata Giorgia Meloni in persona a mobilitarsi con una telefonata per garantirsi la permanenza dello showman in Rai. “Pare che sia partita una telefonata, ma cosa c’entro io? Eppure sono stato citato sui giornali, la cosa un pochino mi lusinga… Ma addirittura convincetelo? Legatelo?”. Il conduttore ha poi concluso: “Io ho già un contratto, lo ripeto, con il mio divano. Dal 10 maggio chi mi vuole sa dove trovarmi. Mi riposo per un lungo periodo, devo fare solo riposo, un lungo letargo”.

