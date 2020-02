Fiorello assente a Sanremo 2020: perchè?/ Alketa Vejsiu “mi offro di sostituirlo”

Fiorello, il vero protagonista di questo settantesimo Festival di Sanremo 2020, questa sera sarà il grande assente della kermesse. Nella terza serata, come anticipato, lo showman non ci sarà: perchè? Come scrive Open, Rosario avrebbe deciso di prendersi una pausa dopo le prime due impegnative serate di Sanremo ma in realtà la sua sarà un’assenza per metà. Per il suo ritorno, infatti non dovremo attendere necessariamente la quarta serata bensì la fine della terza dal momento che per gli impavidi della notte potranno gustarsi la sua simpatia durante L’Altro Festival dell’amico Nicola Savino. Già nella prima serata della kermesse, dopo l’esibizione di Achille Lauro, Fiorello aveva annunciato per la notte di giovedì un duetto con tanto di tutina dorata indossata da Lauro nel corso della sua performance. Tornando alla sua assenza, nella serata dedicata alle cover “Ciuri” – come viene affettuosamente chiamato dall’amico fraterno Amadeus – sarà ‘rimpiazzato’ dal grande Roberto Benigni che regalerà sul palco dell’Ariston risate e momenti di riflessione.

FIORELLO ASSENTE A SANREMO 2020: QUANDO TORNA?

Terza serata di Sanremo 2020 senza Fiorello, e già qualcuno sente già la sua assenza sul palco dell’Ariston. Indubbiamente Amadeus che oggi in conferenza stampa parlando dello showman siciliano ha commentato: “Credo che Fiorello illumini il Festival. Sapere che lui è lì e non sapere quello che farà mi dà una tranquillità pazzesca”. Sulla sua assenza ha scherzato anche la conduttrice albanese Alketa Vejsiu che oggi affiancherà il padrone di casa insieme a Georgina Rodriguez. “Stasera manca Fiorello e mi offro di sostituirlo, ma parlando veloce per accorciare un po’ i tempi”, ha ironizzato. Il riferimento è stato alla presunta polemica che si è sollevata in seguito alle parole di Tiziano Ferro che rivolgendosi proprio a Fiorello aveva detto: “Fiorello statte zitto”, ironizzando sulla durata del Festival anche a causa del dilungarsi dello sketch iniziale di Fiore e della sua esibizione a tarda ora. Pare che lo showman si sia un po’ risentito dalle parole del cantante come dimostrato anche dallo strano silenzio social. “Fiore oggi è andato a giocare a tennis, a Bordighera, aveva la sveglia presto, non l’ho ancora sentito. Credo che si sentiranno Tiziano e Fiorello, ma non ne farei un caso”, si è limitato a commentare Amadeus in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti.

