Fiorello, chi è il presentatore e artista? Originario di Catania, ha fatto carriera partendo dai villaggi turistici, dove faceva l'animatore

Nato a Catania e profondamente legato alla sua terra, Rosario Fiorello prima di diventare famoso ha svolto una serie di lavori: è stato falegname, idraulico, centralinista, garzone e muratore. Il successo è però arrivato quando ha iniziato, insieme al fratello Giuseppe, ha cominciato a lavorare per un villaggio turistico a Capo Rizzuto, facendo prima il cameriere e il barista, fino a diventare il direttore artistico Valtur qualche anno più tardi, guadagnando anche un bello stipendio.

Amadeus compie 63 anni: Fiorello, moglie Giovanna Civitillo, figli e la malattia grave/ "Rischiato di morire"

Proprio in quegli anni, Fiorello ha cominciato anche a fare una serie di spettacoli nell’anfiteatro del villaggio, riscuotendo un grande successo. Proprio in quelle serate ha spesso dato vita ad esilaranti imitazioni, oltre a dare sfoggio delle sue doti da deejay. Già diversi anni prima aveva cominciato a lavorare anche in radio, con diverse trasmissioni che lo hanno reso noto nell’ambiente.

Fiorello, furto da 300mila euro nella sua villa: banda di ladri non lascia tracce/ Indaga la Polizia

Nel 1983 Rosario Fiorello si è trasferito in Costa d’Avorio per fare l’animatore turistico, continuando a fare quel lavoro anche in inverno. Nel 1985 ha cominciato a lavorare in Tunisia, conoscendo anche Jovanotti. L’anno dopo, nel villaggio di Santo Stefano in Sardegna, è stato notato da un coreografo della Rai che lo ha proposto a Pippo Baudo. Nonostante un provino di un’ora, proprio Baudo lo ha bocciato, dicendogli: “Sei bravo, ma sei lungo. Potresti presentare Fantastico, ma qui di presentatore ci sono già io”.

Fiorello: “Sono una persona pessimista”

Nonostante quel provino andato male, poco tempo dopo la carriera di Fiorello è esplosa: è stato infatti Jovanotti a sponsorizzarlo, permettendogli di essere notato anche da Claudio Cecchetto. Proprio Cecchetto gli ha affidato poco dopo un programma su Radio Deejay. Andando avanti la popolarità di Fiorello è cresciuta a tal punto che presto è diventato un presentatore di successo, guidando “Karaoke” su Italia 1 e poi numerosi altri programmi di enorme popolarità, come negli ultimi anni il Festival di Sanremo insieme ad Amadeus.

Giorgia, Fiorello "spoilera" il suo nuovo singolo in radio/ La reazione: "Sei matto, non ce l'ho neanche io"

Nonostante il successo ottenuto in tv, Rosario Fiorello non si ritiene soddisfatto. “Tendo al pessimismo, non sono mai soddisfatto. Dico sempre no prima di dire sì, e probabilmente alla fine dirò di sì, rifacciamo il programma” ha rivelato a Vanity Fair.