Fiorello choc a Viva Rai2! “Amadeus non sa se farà Sanremo”/ La rivelazione bomba

Amadeus non condurrà Sanremo il prossimo anno? La bomba di Fiorello

La notizia di prima mattina è stata sganciata a Viva Rai2!, e avrebbe del clamoroso: Amadeus potrebbe non condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo. La bomba è stata sganciata dal suo grande amico Fiorello, con il quale ha un rapporto a tratti fraterno, che ha così annunciato la presunta intenzione del conduttore Rai: “Salutiamo Amadeus, che continua a seguirci imperterrito ed indefesso. Mi ha detto una cosa: ‘Non so se quest’anno farà Sanremo‘. Mi ha anche detto: ‘Non lo dire a nessuno, ma forse ho intenzione di non farlo’. Boh, mi ha detto così“.

Lucia Annunziata lascia la Rai, Fiorello la punge/ "Gli italiani sono disperati!"

Fiorello ha spiegato perché ha voluto annunciare questa clamorosa notizia: “È una bombetta, a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Ha detto ‘forse’, non è sicuro. Speriamo di no“. Non è chiaro, però, quanto ci sia di vero in queste dichiarazioni. Considerato il contesto ironico ed irriverente del programma mattutino di Rai2, potrebbe trattarsi di una semplice battuta fine a se stessa. Ma potrebbe anche trattarsi di un’esagerazione, con Amadeus che magari ha tentennato circa la possibilità di condurre nuovamente il Festival il prossimo anno, ma senza chiudere definitivamente la porta.

Angelina Mango: la gaffe di Fiorello spiazza / L'ex Amici 22 debutta a Viva Rai 2 e..

Amadeus e l’incertezza sul prossimo Festival di Sanremo

L’annuncio di Fiorello a Viva Rai2! ha indubbiamente allarmato il pubblico, e la riconferma di Amadeus alla guida della kermesse canora non sembra dunque così scontata. Alcuni segnali di una possibile svolta sono arrivati negli ultimi mesi, a cominciare dalle polemiche dell’ultima edizione: dal bacio tra Rosa Chemical e Fedez in diretta televisiva, alla devastazione del palco dell’Ariston da parte di Blanco durante la sua performance.

Inoltre, in questo periodo, le acque in Rai sono agitate per via di alcuni stravolgimenti all’interno dell’azienda. Dopo l’addio di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa e il suo passaggio a Discovery, ieri Lucia Annunziata ha ufficializzato le sue dimissioni dopo lunghi anni di onorata carriera nella Tv pubblica. L’aria in Rai sta decisamente cambiando e, in questo turbinio di stravolgimenti, anche la posizione di Amadeus non sembra così salda.

Fiorello resta in Rai?/ L'azienda lo corteggia, ma l'ultima parola spetta a lui

© RIPRODUZIONE RISERVATA