Fiorello diventa Manuel Franjo a Sanremo 2024: “Non firmo la liberatoria”/ “Ho l’elastico sulle mutande per…”

Fiorello diventa Manuel Franjo per ballare con Lorella Cuccarini a Sanremo 2024: la gag

Il primo ingresso di Lorella Cuccarini al Festival di Sanremo 2024 è caratterizzato da una performance nella quale la co-conduttrice di questa sera ripercorre la sua carriera con canzoni e balli da lei interpretati o esibiti. Sul finale arriva però una sorpresa: dalle quinte arriva Fiorello e si esibisce con lei. Fiorello però è travestito: parrucca con capelli lunghi e mossi e volto truccato. Con un passo agli anni ’80 il riferimento diventa chiaro: Fiorello è travestito da Manuel Franjo, che ballava proprio con Lorella Cuccarini in quegli anni.

ABITI SANREMO 2024 SERATA COVER: STILISTI E VESTITI/ Lorella Cuccarini in nero: "Omaggio 4 grandi stilisti"

Una volta finita la performance, Fiorello tiene subito a fare un chiarimento che è l’ennesima stoccata a John Travolta: “Non firmerò la liberatoria, ma non per il ballo, per i capelli!”

Fiorello: “Per tenere dentro la casacca ho dovuto indossare nei pantaloni un elastico che…”

Fiorello/Manuel Franjo inizia allora a spiegare, con un improbabile spagnolo, come è riuscito a far sì che la casacca non uscisse dai pantaloni: “Ho messo un elastico nei pantaloni che va da qui a sotto e gira… diciamo che la sensazione è quella di ‘divisione'”. Con ironia, Fiorello rende insomma molto bene l’idea di quale sia la sua sensazione a causa dell’elastico costretto a mettere nei pantaloni.

SILVIO TESTI, CHI E' IL MARITO DI LORELLA CUCCARINI/ Lei: "Nella nostra famiglia non ci sono barriere"

© RIPRODUZIONE RISERVATA