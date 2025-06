Fiorello, showman per eccellenza, vive in una casa da sogno insieme alla moglie e alla figlia: ecco dove si trova.

Lo scorso 16 Maggio Fiorello ha compiuto 65 anni ed ha debuttato con un nuovo programma radiofonico: La Pennicanza, show che ha co-condotto con la sua spalla Fabrizio Biggio. Lo show ha avuto un immediato successo: ha ospitato diversi vip, ma ha avuto un breve durata, si è infatti concluso lo scorso 6 Giugno 2025. Come da copione Fiorello si è rivelato un grande professionista e ha ottenuto ascolti record anche in radio.

Considerato lo showman per eccellenza Fiorello non fa mai programmi a lungo termine, è spesso un istintivo ma le sue idee si rivelano sempre vincenti. E se nel lavoro è un fiume in piena spesso inarrestabile, nella vita privata è decisamente meno vivace. Per questo condivide poco del suo quotidiano sui social e allo stesso tempo desidera mantenere un basso profilo. E’ noto che da qualche mese è diventato nonno, la prima figlia della moglie Susanna, Olivia, ha partorito e anche se non è il padre biologico della giovane, ha con lei un legame speciale.

Fiorello con la moglie e al figlia Angelica vivono a Roma, in una zona prestigiosa e ambita della città. Non ci sono in rete scatti dell’immobile, ma secondo alcuni rumors diffusi online la è casa bellissima e dotata di ogni comfort. Lo showman abita nel quartiere Flaminio, area tranquilla, a tratti circondata dal verde, non troppo lontana dal centro. Zona in cui abitano anche altri vip che lavorano a Roma, sembra infatti che Fiorello abbia dei vicini molto famosi.

Fiorello, tutte le case dello showman

Come detto sopra non ci sono immagini della casa del conduttore, solo qualche screen di collegamenti fatti dal suo salotto. Lo showman non ha pubblicato nessuna foto della sua casa, perciò definire gli arredamenti interni non è facile. Diversamente è noto che il conduttore nel corso degli anni abbia investito in diversi beni immobiliari. A quanto pare è proprietario di alcune case e appartamenti situati in diverse città italiane.

Avrebbe una casa a Milano nella zona di City Life, una villa in montagna a Cortina d’Ampezzo e ancora un pittoresco appartamento a Venezia in zona San Paolo e ancora una casa in Sardegna a Santa Margherita di Pula. Questo gli permette di andare liberamente in vacanza stando sempre a casa sua: una scelta che il conduttore ha fatto in modo mirato, perché non ama il caos ne tanto meno l’eco mediatico. Non a caso raramente ha conquistato le pagine della cronaca rosa.

Fiorello e il futuro de La Pennicanza: “Ci vediamo forse a ottobre!”

La Pennicanza, il nuovo format radiofonico di Fiorello è stato un successo: lo showman si è rivelato un vero mattatore e ha monopolizzato gli ascolti anche del primo pomeriggio Radio 2 Radio Show. Nell’ultima puntata è successo di tutto: Fiorello ha chiamato in diretta Amadeus e Jovanotti e ha spoilerato il nuovo singolo di Giorgia: il tutto in un caos divertente e imprevedibile.

In chiusura ha salutato il pubblico, ha annunciato la pausa estiva e ha fatto credere in un suo possibile ritorno ad ottobre: “Tutto può succedere, ma ci piacerebbe tornare in onda ad ottobre. Ci ragioneremo durante l’estate!” Un addio o un’arrivederci? Con Fiorello non c’è mai nulla di certo, inoltre nulla esclude che il format possa debuttare in tv. La Pennicanza per ora resta disponibile su RaiPlay.