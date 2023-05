Fiorello rivela “Sess* con mia moglie Susanna? Ci sono figli in giro ma..”/ Promuove Cattelan erede di Fazio

Fiorello sulla moglie Susanna: “Stiamo insieme dalla mattina alla sera”

Rosario Fiorello ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair. Il conduttore dello show-rivelazione Viva Rai2! ha raccontato il successo del programma, ma anche – e forse soprattutto – alcuni aspetti della sua vita privata: il rapporto con le due figlie, con la mamma Sarina (88 anni) e con la moglie Susanna Biondo, con cui il 14 giugno festeggerà 20 anni di matrimonio. “Lavora con me, stiamo insieme dalla mattina alla sera, e se non siamo vicini stiamo in videochiamata”, ha raccontato Fiorello.

Quando la giornalista Silvia Bombino gli ha domandato qual è la cosa più romantica che ha mai fatto per sua moglie, è il suo compagno d’avventura Fabrizio Biggio a rispondere. “Non c’è un giorno che passa che lui non si faccia una foto in cui manda un bacino e gliela manda. Tutti i giorni! E sapete una cosa? L’ho copiato, l’ho fatto anche io con la mia e funziona!”. Mentre per quanto riguarda i momenti di passione Fiorello ha risposto senza troppe esitazioni: “Si fa, si fa l’amore, ci amiamo. Certo non è che lo fai con la frequenza di un tempo. E sa perché? Perché non c’è tempo, e ci sono i figli in giro, e i gatti…”.

Sul capitolo figli Rosario Fiorello, intervistato da Vanity Fair, ha svelato che la figlia Angelica non si è mai interessata al suo lavoro ma ora: “si è unita al coro di quelli che mi chiede di continuare. Io ogni tanto le chiedevo: ma i tuoi compagni mi guardano? E lei sempre: sì pa, si divertono tanto…”. Angelica ha sofferto molto la pandemia. Ora ha 16 anni e per due anni: “ha saltato compleanni, fidanzatini, cinema, discoteche. Quindi se oggi hanno qualche difficoltà in più, lo si deve anche a questo”.

Fiorello ha raccontato che prova ad organizzarsi in modo che il suo sia un lavoro normale: “Cerco di stare a Roma, in modo da non allontanarmi, e ho degli orari tipo ufficio. All’una vado a casa a pranzare, lei va al liceo e arriva. Poi torno al lavoro, ma poi si cena insieme. Cerco di dare l’idea di normalità e non di straordinarietà, vado ovunque senza pormi il problema che mi riconoscano“. Il conduttore siciliano ha parlato del dopo Fabio Fazio in Rai: “Se devono, o dovessero mettere qualcuno lì, secondo me Alessandro Cattelan sarebbe giusto, perfetto, perché sa fare le interviste; l’impianto è simile a quello di Fazio, un po’ più moderno. Ci sta”.











